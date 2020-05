Porodnic, okuženih s Covid 19, še niso imeli

13.5.2020 | 12:00

V novomeški porodnišnici so obiski še vedno prepovedani, so pa pri porodih že lahko spet spremljevalci.

Novo mesto - Zaradi obvladovanja širjenja nalezljive koronavirusne bolezni 19 so spremembe za večjo varnost uvedli tudi v naših porodnišnicah, saj so morali poskrbeli za spoštovanje vladnih ukrepov.

Kot pravi predstojnica Ginekološko-porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto Damjana Koželj, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva, je epidemija kar dobro pretresla celoten zdravstveni sistem, a na njihovem oddelku so se odzvali hitro.

Zaradi zagotavljanja varnosti pacientk so odpovedali vse ne nujne operacije in ambulantne preglede, ves čas pa so potekali pregledi v nosečnosti, ki so bili opravljeni v zdravstvenem domu, s katerim zelo dobro sodelujejo.

Med epidemijo so zagotovili testiranje vseh nosečnic, ki so imele simptome prehladnega obolenja (vročina, kašelj, bolečine v grlu), »tako da bi že pred samim porodom in sprejemom v porodnišnico imeli podatke o morebitni okužbi. Po navodilih Ministrstva za zdravje RS pa še vedno ne testiramo vseh porodnic niti ne pacientk pred načrtovanimi operacijami,« pove Koželjeva. Morajo pa pred vstopom v bolnišnico vsi pacienti, ne le porodnice, izpolniti poseben vprašalnik o zdravstvenem stanju.

Posebna soba

V novomeški porodnišnici so uredili ločene sobe in posebno porodno sobo za morebitne COVID pozitivne porodnice.

Tudi na poporodnem oddelku imajo pripravljene ločene sobe, kamor je po porodu takšna porodnica premeščena. Otrok je ves čas z njo, svetuje se tudi dojenje, upoštevati pa je seveda potrebno stroge higienske ukrepe. Zanju do odpusta skrbi druga ekipa kot za ostale porodnice, tako da je možnost prenosa virusa res minimalna. Pri negi COVID pacientk je zaščitna oprema osebja drugačna kot sicer - poleg močnejše maske, še kapa, plašč, očala in rokavice.

Do sedaj v Novem mestu niso imeli nobene porodnice, okužene s koronavirusom, štirim, ki so imele simptome, pa so odvzeli bris, vendar je bil pri vseh negativen. Kot pravi Koželjeva, se pozna, da se nosečnice držijo priporočil o izolaciji in socialni distanci in tako jim svetuje še naprej.

Ustrezna zaščita

Seveda so v novomeški porodnišnici poskrbeli za ustrezno zdravstveno zaščito vseh. Zaposleni nosijo maske ves čas, ko so v stiku s pacienti, tudi če ti nimajo nobenih simptomov prehladnih obolenj, saj se zavedajo, da so lahko pacienti prenašalci virusa tudi v primeru, ko sami nimajo nobenih težav. V porodni sobi med porodom babica in zdravnik uporabljata poleg maske še zaščitna očala, kapo in seveda rokavice.

»Porodnica rokavic ne potrebuje, svetuje pa se, da uporablja masko. Vendar je med popadki v zadnji fazi poroda, ko je dihanje globoko, za večino porodnic maska kar moteča, tako da jih večina sname, kar seveda razumemo,« razlaga Koželjeva.

Pri porodu spet lahko spremljevalci

Ker je bilo ob začetku epidemije žarišče koronavirusa v bližini, so bili v Novem mestu med prvimi, ki so zaradi varnosti žal morali prepovedati tako obiske kot tudi prisotnost spremljevalca pri porodu.

Seveda je to bodoče mamice zelo prizadelo, saj jih ima približno 80 odstotkov vsaj enega spremljevalca pri porodu in nekatere so se zato odločile tudi za porod drugje - prepoved namreč takrat še ni bila uvedena povsod. »Vendar so porodnice po prvem razočaranju spremembo sprejele z razumevanjem, za kar se jim zahvaljujemo,« pravi predstojnica ginekološko-porodniškega oddelka.

Od konca aprila je spremljevalec spet lahko prisoten, več o rojevanju v koronačasu ter o spremembah, ki so jih zaradi epidemije morali sprejeti v novomeški porodnišnici, pa si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj