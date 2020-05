Na meji ugotovili, da je avtomobil ukraden

13.5.2020 | 10:00

Slika je ilustrativna. (Foto: arhiv DL)

Na mejni prehod Obrežje je včeraj na izstop iz Slovenije pripeljal voznik tovornega vozila za prevoz osebnih avtomobilov bolgarskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled natovorjenih rabljenih vozil. Ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil Mercedes Benz GLE 350D ukraden v Italiji. Vozilo so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, so sporočili s PU Novo mesto

Prijeli štiri tujce

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Malega Nerajca (PP Črnomelj), Obrha (PP Dolenjske Toplice) in Gorenjega Vrhpolja (PP Šentjernej) izsledili in prijeli dva državljana Maroka in dva državljana Sirije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.