Kostak bo iz Zaloga odpeljal še preostanek odpadkov

13.5.2020 | 12:40

Kostak začel s sanacijo požarišča v Zalogu začel lani avgusta. (Foto: M. M., arhiv DL)

Zalog - Družba Kostak, ki je s pogorišča podružnice podjetja Ekosistemi v Zalogu lani odstranila in prevzela 7500 ton odpadkov, v kratkem pričakuje podpis pogodbe za odstranitev še preostalih približno 2500 ton odpadkov. Na razpisu okoljskega ministrstva so jo namreč kot edinega ponudnika izbrali tudi za dokončanje te sanacije.

Ker je bila prvotna ocena količine odpadkov prenizka, jih je na zaloškem pogorišču ostalo še približno 2500 ton, podpis pogodbe za njihov prevzem pa v krškem Kostaku pričakujejo še ta mesec. Pogodbo mora pripraviti Inšpektorat RS za okolje in prostor.

Odvoz in prevzem preostalih odpadkov bodo morali opraviti v pogodbenem roku treh mesecev. Odpadke bodo enako kot v prvem delu sanacije zaloškega pogorišča odpeljali na predelavo v objekte za energetsko obdelavo odpadkov, Kostakov največji podizvajalec pa je sežigalnica v Avstriji.

Po Kostakovih podatkih je pogodbena vrednost odvoza prvih 7500 ton odpadkov brez davka znašala nekaj manj kot 1,5 milijona evrov. Šlo je za delno obdelane nenevarne komunalne odpadke iz gospodinjstev, ki so bili ožgani v požaru. V manjši meri oz. manj kot desetini pa gre za nenevarno industrijsko plastiko, ki je bila prav tako ožgana. Odpadki so bili deloma v balah in deloma razsuti.

Na območju podružnice podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Straži na Dolenjskem, ki se je ukvarjala s proizvodnjo vseh vrst lesnega goriva in proizvodnjo trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov, je zagorelo julija 2017. Požar so v štirih dneh pogasili. Na Policijski upravi Novo mesto so takrat kot vzrok požara ugotovili samovžig.

Ker je sanacija zaloškega požarišča zaradi različnih vzrokov zastala, so na ministrstvu za okolje in prostor v jeseni 2018, ki ga je takrat vodil minister Jure Leben, pripravili sanacijsko-interventni program in objavili razpis za prevoz ter prevzem odpadkov.

B. B.