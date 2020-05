Avte so najemali, vrnili pa jih niso

13.5.2020 | 13:00

Spredaj Munever Brašnjić, za njim v rožnati majici pa Sreten Đokić (Foto: B. B.)

Spredaj Milan Jeremić, za njim levo pa Milan Petrović (Foto: B. B.)

Krško - V tujini s ponarejenimi dokumenti najamete avto, se z njim odpeljete domov in ga nikoli ne vrnete. To kriminalno operacijo je v treh mesecih lani vsaj 13-krat izvedla četverica moških, starih od 37 do 63 let, dokler ji slovenski policisti niso stopili na prste.

Milan Petrović, Milan Jeremić, Sreten Đokić in Munever Brašnjić so na krškem okrožnem sodišču v ponedeljek priznali 13 kaznivih dejanj goljufije in bili zanje obsojeni na dobra štiri leta zapora. Trije so državljani Srbije, kjer tudi stanujejo, eden pa ima dvojno državljanstvo Bosne in Hercegovine ter Slovenije in je nazadnje začasno stanoval v Bosni.

Med 1. aprilom in 28. junijem lani so na Češkem, Poljskem, v Franciji in na Slovaškem s ponarejenimi identifikacijskimi dokumenti pri družbah rent-a-car najeli različna vozila, jih nato prek Slovenije odpeljali na območje držav nekdanje Jugoslavije, od koder jih nikoli niso vrnili.

Skupna vrednost odpeljanih vozil je znašala 377.000 evrov. V zagovorih so dejanja sprva zanikali, nato pa so s tožilstvom sklenili sporazume o priznanju krivde. Sodišče je sporazume sprejelo in obtožencem izreklo kazni od štirih let in štirih mesecev zapora do štirih let in dveh mesecev zapora. Trem tujim državljanom je ob tem izreklo tudi stransko kazen, izgon tujca za dobo štirih let. Sodišče je vsem štirim podaljšalo pripor do pravnomočnosti sodbe.

V Sloveniji so jim sodili, ker so bili zaloteni in prijeti na območju naše države, in je tožilstvo sprožilo pregon, oškodovana pa so bila posamezna podjetja oz. zavarovalnice, nobeno od teh nima sedeža v Sloveniji. Njihove vloge so bile enakovredne pri izvajanju kaznivih dejanj, je razsodilo sodišče, obstaja pa še peta obtoženka, ki ni bila prijeta in je zunaj Slovenije. Postopek zoper njo je bil izločen.

Zelo verjetno so bila vozila ukradena po naročilu in pozneje prodana.

B. Blaić