Finca pod gradom, veriga čez postajališče in popackan partizan

13.5.2020 | 18:00

Henri in Niina sta finska popotnika, ki ju je epidemija koronavirusa zalotila v Sloveniji, natančneje v Sevnici. Avtodom sta parkirala na postajališču pod gradom in zdaj tu prebivata že dva meseca. Ker so domačimi zelo prijazni z njima, odstopili so jima celo zemljo za manjši zelenjavni vrt, pravita, da se že počutita skoraj kot doma in bi najraje kar ostala v Sevnici.

Poleg te nenavadne zgodbe, v kateri lahko skozi oči tujcev ugotovimo tudi to, da živimo v zelo prijetnem in urejenem okolju, novi Dolenjski list prinaša še obilo drugega zanimivega branja.

Bili smo na odprtju nove trgovine KZ Trebnje v Žužemberku, prvem tovrstnem dogodku po epidemiji koronavirusa. Pozanimali smo se, kako se na ponovno odprtje pripravljalo v naših vrtcih in šolah, in obiskali nekatere gostince in frizerje, ki so svojo dejavnost po več tednih prisilnih počitnic zagnali po prvem maju. Delo z masko na obrazu je naporno, a tudi to je bolje od zaprtega lokala, ugotavljajo.

Sicer pa je delo v večini naših občin tudi v minulih mesecih teklo naprej. V Novem mestu prenavljajo Šmihelsko cesto, v kratkem pa se obeta prenova več drugih cestnih odsekov. V občini Dolenjske Toplice so uredili nov zbirni center za kosovne odpadke, v Škocjanu začenjajo s komunalnim opremljanjem nove stanovanjske soseske, v Šentvidu pri Stični so prenovili kulturni dom, v Ribnici pa se pripravljajo na rušenje nekdanjega doma JLA.

Medtem ko nekateri pridno delajo, v Velikem Mraševem že vrsto let opozarjajo, da v vasi, ki leži ob državni cesti, nimajo ne pločnikov ne urejenih postajališč za avtobuse. Improvizirano postajališče je urejeno kar na zasebnem zemljišču, zdaj pa je lastniku prekipelo in ga je zaprl z verigo.

Bili smo na protivladnih demonstracijah, ki so v petek potekale tudi v naših krajih, z Medvedjeka pa prihaja novica, da je neznanec grdo poškodoval tamkajšnji kip partizana.

Pozabili nismo niti na obletnico zgodovinskega podviga košarkarjev Krke, ki so pred 20 leti osvojili prvi naslov državnih prvakov.

Skratka, novi Dolenjski list prinaša veliko zanimivih zgodb. V četrtek bodo v vašem nabiralniku in pri prodajalcih časopisov.

B. B.