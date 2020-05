Še vedno premalo odgovornosti do živali

13.5.2020 | 14:10

Marička in Bine sta pod okrilje Društva za zaščito živali Novo mesto prišla, ko sta bila še nebogljena. (Društvo za zaščito živali Novo mesto)

Novo mesto - Začela se je sezona spomladanskih mačjih mladičev, ki bo verjetno trajala do jeseni oz. zime. Med njihovimi lastniki je čedalje več odgovornih ljudi, opažajo v Društvu za zaščito živali Novo mesto, vseeno pa se jih veliko še vedno ne zaveda svojih dolžnosti na področju ravnanja z živalmi.

Lastniki živali so po zakonu dolžni preprečiti skotitve neželenih mladičev, zapustitve in poboji so kaznivi, prav tako ni primerna rešitev mladičev samo oddati naprej, če niso predhodno veterinarsko urejeni. Če se je že zgodilo 'ups leglo', naj torej mladički odidejo v nov dom dovolj stari (mačji vsaj 12 tednov), sterilizirani oz. kastrirani, brez parazitov, cepljeni, zdravi, poudarjajo v Društvu za zaščito živali Novo mesto.

Sterilizacije in kastracije mačk in psov imajo številne pozitivne lastnosti, pravijo v društvu. Mačke in psi se bodo manj klatili, s tem pa se zmanjša možnost, da se izgubijo ali jih povozi avto. Po kastraciji se zelo zmanjša verjetnost, da se bodo samci pretepali, kar zmanjša tveganje za nastanek poškodb. Zmanjša se tudi verjetnost za okužbe z nalezljivimi boleznimi, pa tudi verjetnost raka na maternici in seskih ter raka na testisih in jajčnikih. Zaradi odsotnosti gonitve in nenehne brejosti se izboljša vsesplošno počutje živali, predvsem pa samice ne bodo več kotile mladičev, za katere bi potem morali skrbeti in jim iskati nove odgovorne lastnike, kar je pomemben prispevek k zmanjšanju problematike zapuščenih živali.

Sterilizacija in kastracija sta preprosta, rutinska posega, zato lahko lastniki žival odpeljejo domov še isti dan. Večinoma se iz narkoze zbudijo hitro, nekaj ur so lahko še malce omotični in zaspani. Mačke so običajno še isti ali najpozneje naslednji dan v enakem stanju kot pred posegom, psi pa nekaj dni pozneje.

Zgodnja sterilizacija oz. kastracija sta izjemno pomembni, sploh pri mačkah, ki živijo tudi zunaj. To, da ima muca eno leglo mladičev pred sterilizacijo, zanjo ne pomeni nobene zdravstvene ali druge koristi. Mačke so lahko spolno aktivne že pri štirih mesecih, parijo pa se tudi s svojimi sorodniki. Poseg je popolnoma varen, ko mačka tehta en kilogram – to težo običajno dosežejo že pri dveh do treh mesecih starosti. Mlajše živali poseg lažje prenesejo kot starejše, poudarjajo v Društvu za zaščito živali Novo mesto, ki ima novo spletno stran, na kateri se je mogoče po novem odločiti tudi za botrstvo tistim muckom, ki zaradi nekaterih posebnosti težje najdejo dom, njihova oskrba pa je nekoliko zahtevnejša.

Na spletni strani so tudi natančna navodila, kako ravnati, če najdemo zapuščeno žival. Najditelj je o najdbi živali namreč dolžan čim prej obvestiti pristojno zavetišče, to pa se mora odzvati in žival prevzeti v 24 urah. Seveda jim lahko olajšamo delo in po predhodnem dogovoru žival odpeljemo k njim kar sami. Predvsem je pomembno obvestiti zavetišče, če gre za izgubljenega psa, da odčitajo čip in poiščejo podatke lastnika v centralnem registru psov. Če okoliščine jasno nakazujejo, da je bila žival namerno zavržena (na primer mačji mladiči v vrečki, škatli, košu za smeti ipd.), je treba o tem nemudoma obvestiti tudi policijo, saj je namerna zapustitev živali kazniva.

Če naletimo na ranjeno ali kako drugače hudo prizadeto žival, je o tem treba obvestiti veterinarja. K njemu jo lahko odpeljemo tudi sami, če pa se žival pusti prijeti, poskrbimo, da bo na varnem. To pomeni, da jo umaknemo iz nevarne lokacije oz. jo vsaj poskušamo zadržati na mestu, da ne pobegne drugam še pred prihodom delavcev zavetišča ali prostovoljcev društva za zaščito živali. Seveda je treba paziti tudi na lastno varnost. Če je žival prestrašena, vanjo ne drezamo, da nas ne ugrizne ali opraska, opozarjajo v Društvu za zaščito živali Novo mesto, kjer pričakujejo, da bo s ciljem, da bi bilo zapuščenih živali čim manj, Mestna občina Novo mesto tudi letos zagotovila sofinanciranje kastracije in sterilizacije.

B. Blaić