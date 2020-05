V Novem mestu kar dvakrat naleteli na neeksplodirana ubojna sredstva

13.5.2020 | 19:30

Pri ulici Groblje v Novem mestu je občan okoli 14.30 v gozdu našel več kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta odstranila in uskladiščila vadbeno ročno bombo ostanek JLA in tri protioklepne naboje, 238 kosov pehotnega streliva ter pet protiletalskih nabojev, vse ostanek druge svetovne vojne.

Uro in petnajst minut kasneje pa so v Vidmarjevi ulici v Novem mestu pri gradbenih delih našli več kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta tudi tokrat odstranila in uskladiščila 14 topovskih granat 75 mm, 13 vžigalnikov minometne mine in en vžigalnik topovske granate, vse ostanek druge svetovne vojne.

M. Ž.