Otroško igrišče kmalu z novo podobo

14.5.2020 | 10:10

Igrišče naj bi bilo predvidoma končano ob koncu maja. (Foto: M. G.)

Ribnica - Predvidoma ob koncu maja bo na Prijateljevem trgu, največjem stanovanjskem naselju v Ribnici, med stolpnicami, kjer si je dom ustvarilo tudi veliko mladih družin, svojo podobo dobilo novo otroško igrišče, v izmeri približno 200 kvadratnih metrov.

Na njem bodo postavljena različna igrala (gugalnica, tobogan, plezalna mreža ...), ki bodo od otrok, žal v glavnem vpetih v tehnološke naprave, zahtevala oziroma ponujala različne motorične sposobnosti, predvsem guganje, plezanje in drugo. Prej je na tej lokaciji stalo manjše, že dotrajano igrišče. »Pomemben dejavnik naše družbe so tudi otroci, ki jim tako ponujamo dodatno možnost druženja in sproščanje duha na sodobnih igralih, v naravnemu okolju, v bližini svojega doma,« je pridobitev pospremil ribniški župan Samo Pogorelc.

Dela izvaja Komunala Ribnica, certificirana otroška igrala pa bo dobavilo podjetje Euromix. Za naložbo je občina zagotovila petnajst tisoč evrov.

M. G.