Danes brez elektrike

14.5.2020 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEŠIVICA na izvodu Mikulaš desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOK, TP ŠOLA VAVTA VAS, TP STRAŽA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MOKRO POLJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:00 do 7:30 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP CVIBLJE 2 na izvodu PEKEL VETERINARSKA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Mali Vrh izvod Mali Vrh smer Sveti Jakob med 10:00 in 12:00 uro in na območju TP Zakot 4 izvod Škof, Barbič med 10:00 in 12:00 uro, na območju TP Ravno, Nemška vas, Drenovec Senuše in Reber Vrhulje med 8:30 in 11:00 uro, na območju TP Brestanica trg izvod proti Senovem med 10:00 in 14:00 uro, na območju TP Trnovec med 8:15 in 14:15 uro ter na območju TP Gregovci med 9:00 in 14:00 uro.

M. K.