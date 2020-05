Od ponedeljka vse trgovine in manjši hoteli, razkuževanja pa ni več

14.5.2020 | 08:45

Razkuževanje večstanovanjskih stavb od danes ni več potrebno. (Foto: L. M., arhiv DL)

Od danes razkuževanje večstanovanjskih stavb, ki je v minulih tednih povzročilo nekaj slabe volje, ni več obvezno. Vlada je omejitev odpravila v sredo, ko je med drugim prižgala zeleno luč tudi za postopno odpiranje šol ter nadaljnji zagon športa, trgovine in turizma. Neuradno se v teh dneh sicer obeta odprava še katere od prepovedi.

Vlada je na sredini večerni seji znova naredila nekaj korakov v smer sproščanja omejitev, ki so v minulih dveh mesecih veljale zaradi epidemije novega koronavirusa.

Razkuževanje večstanovanjskih stavb, ki je etažne lastnike jezilo tudi zaradi višjih položnic, je odpravljeno že z današnjim dnem. Bodo morali pa upravniki skupne prostore redno čistiti.

Prav tako bodo od danes spet uvedeni nekateri programi pripravništva za zdravstvene delavce in sodelavce.

Vlada je dala tudi načelno soglasje za postopno odprtje šol, tako se bodo učenci prve triade in maturantje predvidoma v šolske klopi vrnili v ponedeljek. Z istim dnem bodo vrata odprle še trgovine v trgovskih centrih, ki so bile doslej zaprte, gostinci bodo lahko stregli goste tudi v notranjih prostorih, odpirajo se nastanitvene kapacitete do 30 sob, kampi in glampingi. Začele bodo delovati tudi avtošole.

Konec prihodnjega tedna, 23. maja, se sproščajo treningi in tekmovanja v ekipnih športih ter rekreativni šport v zaprtih prostorih, z izjemo fitnesov in bazenov. V slednjih še vedno lahko trenirajo le registrirani športniki.

Prav možno pa je, da bi vlada lahko že danes oziroma še v tem tednu sprejela nove odločitve glede še veljavnih omejitev. Po nekaterih neuradnih informacijah je tako med drugim na mizi tudi razmislek o vnovični možnosti druženja oziroma zbiranja do 50 ljudi.

B. B.