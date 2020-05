Pijana sta se prevažala z ukradenimi predmeti

14.5.2020 | 09:50

Novomeški policisti so med opravljanjem nalog v naselju v okolici Novega mesta ustavili voznika fiat maree in pri tem ugotovili, da 32-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, da vozi tehnično neizpraven in neregistriran avtomobil. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil, policisti pa še navajajo, da je voznik na sprednjem sedežu prevažal osebo, ki je bila prav tako očitno pod vplivom alkohola.

Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in zasegli avtomobil. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog v višini 2540 evrov in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

A zgodba se s tem še ni končala. Policisti so namreč ugotovili, da kršitelja v avtu prevažata več sadik rož, za katere se je izkazalo, da izvirajo iz kaznivega dejanja tatvine v prodajalni v Mirni Peči. Zasežene sadike so vrnili oškodovanemu podjetju, zoper osumljenca pa bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo. Zaradi nedostojnega vedenja plačilni nalog izdali tudi potniku v vozilu.

Prijeli tatu



Sinoči okoli 21. ure so bili novomeški policisti obveščeni o tatvini iz stanovanjske hiše v Novem mestu, kjer naj bi storilec izkoristil odsotnost stanovalke, ki se je nahajala na dvorišču, skozi vrata vstopil v hišo, pregledal prostore in ukradel denarnico z denarjem in dokumenti. Takoj so se odzvali, zbrali obvestila in pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilca. Okoli 22. ure so 32-letnega osumljenca prijeli v okolici Novega mesta, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Nadaljujejo s preiskavo kaznivega dejanja, osumljenca pa bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Vlom

Na Biču je v noči na sredo nekdo vlomil v skladiščne prostore podjetja. Ukradel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Žalil in kričal na sosedo

Brežiški policisti so malo po 19. uri posredovali zaradi kršitev javnega reda in miru v Stari vasi, kjer je 53-letni moški, ki je bil pod vplivom alkohola, žalil sosedo in vpil. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Peterica med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila turških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, kjer so izsledili pet državljanov Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

