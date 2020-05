Belokranjski muzej odpirajo v ponedeljek

14.5.2020

Belokranjski muzej bo odprl vse svoje enote, je napovedala direktorica .Andreja Brancelj Bednaršek (levo na fotografiji iz Galerije Kambič Metlika.z letošnje predstavitve knjige o Vilmi Bukovec, avtorja Marka Koširja (desno)). (Foto: M. L.)

Metlika - Belokranjski muzej bo v ponedeljek, 18. maja, na mednarodni dan muzejev, po daljšem premoru spet odprl vrata obiskovalcem.

Tako bodo znova odprte vse njegove enote, se pravi Metliški grad, Spominska hiša Otona Župančiča Vinica, Muzejska hiša Semič in Galerija Kambič Metlika.

Razstave Belokranjskega muzeja v Metliki, Vinici in Semiču si bodo obiskovalci ta dan lahko ogledali brezplačno, za dobrodošlico pa jih bo čakalo še presenečenje.

»Letošnja tema Mednarodnega muzejskega dne je »Muzeji in enakost: raznolikost in inkluzivnost«. Na virtualni razstavi slovenskih muzejev se bo predstavil tudi Belokranjski muzej. V ponedeljek bo knjižica objavljena na spletni strani ICOM Slovenija, povezava pa bo vzpostavljena na spletni strani www.belokranjski-muzej.si,« so sporočili direktorica Belokranjskega muzeja Andreja Brancelj Bednaršek in sodelavci.

M. L.