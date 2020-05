Zlati znak Jožetu Požuni ml., družbi Avtoline in TD Senovo

14.5.2020 | 11:25

Če bodo razmere dopuščale, si na občini želijo, da bi ob letošnjem občinskem prazniku izpeljali vsaj slavnostno sejo občinskega sveta in podelitev priznanja. (Foto: B. B., arhiv)

Krško - Krški občinski svet je na včerajšnji dopisni seji na predlog komisije za priznanja potrdili prejemnike letošnjih občinskih priznanj.

Znak Občine Krško bodo prejeli Jože Požun ml. za vsestransko sodelovanje in prispevek k razvoju domačega kraja, družba Avtoline za uspešen razvoj servisnih dejavnosti in Turistično društvo Senovo za ohranjanje turističnega razvoja in dediščine na Senovem.

Letošnja dobitnika Priznanj Občine Krško sta društvo Družina in življenje ob 20-letnici uspešnega dela za gradnjo odnosov med zakonci in v družinah, in družba KIM za 30 let uspešnega gospodarskega razvoja v kovinskopredelovalni industriji.

Jubilejna priznanja prejmejo PGD Senovo (90 let), Društvo upokojencev Krško (70 let), Radioklub Krško (60 let), Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja (40 let), Modelarski klub Krško (40 let), Poklicna gasilska enota Krško (40 let), Športna zveza Krško (40 let), Varstveno delovni center Krško – Leskovec (40 let), Planinsko društvo Videm (30 let) Policijsko veteransko društvo Sever Posavje (30 let), slaščičarna Jagoda (30 let), Mladinski center Krško (20 let), Judo klub Krško (10 let), Lijamedia, zavoda za medijsko produkcijo in izobraževanje (10 let), Lutkovna skupina DKD Svoboda Senovo (10 let), Mažoretni klub Baton Krško (10 let), Mestni muzej Krško (10 let), Nogometno društvo Posavje Krško (10 let) in Športno društvo Sporti (10 let).

Praznovanje občinskega praznika, ki ga v Krškem obeležujejo 7. junija, bo sicer zaradi trenutnih razmer in ukrepov, ki še ne omogočajo izvedbo javnih prireditev, okrnjeno. Če bodo razmere dopuščale, si na občini želijo, da bi sicer v bistveno manjšem obsegu in ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov lahko izpeljali vsaj slavnostno sejo občinskega sveta, na kateri bi lahko nagrajencem čestitali.

B. B.