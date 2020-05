FOTO: Razdejali Beach bar Loca na mestni plaži

14.5.2020 | 11:30

Vandalizem na Loki (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Kako žalosten je bil danes zjutraj pogled na novomeško mestno plažo pod Portovalom, kjer domuje prijeten ter lično in domiselno urejen Beach bar Loca - vse kar se je dalo odnesti, vsi sedeži in mize, povečini narejeni iz palet, so razmetani ležali v reki Krki, nekaj naj bi jih opazili celo na Seidlovem jezu, potrgane so luči …

Na posnetkih varnostnih kamer se storilca, ki sta se bara lotila ob 2.40 ponoči in ga razdejala v 15 minutah, jasno vidi. Na delu je tudi policija.

M. Ž.

