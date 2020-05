Prva faza prenove mestnega jedra gre h koncu

14.5.2020 | 12:05

Dela v Višnji Gori sta si pred dnevi ogledala župan Dušan Strnad in podžupan Tomaž Smole. (Foto: G. Stopar)

Višnja Gora - V Višnji Gori se v teh dneh končuje prvi del ureditve mestnega jedra. Po predhodnih arheoloških raziskavah se na spodnjem delu centra zaključuje tlakovanje platoja, na katerem je obnovljen grb starodavnega mesta Višnje Gore, pripravljen pa je tudi temelj za ponovno postavitev Valvasorjevega vodnjaka, ki je bil pred začetkom del premeščen v restavriranje.

Kot so sporočili z Občine Ivančna Gorica, bodo zaključku prvega sklopa prenove sledila gradbena dela na objektu nekdanje stare šole, kjer bodo uredili tudi neposredno okolico objekta in obeležja Kranjske čebele. Stanovalci imajo omogočen dostop do svojih objektov. Parkiranje je na voljo pri bližnjem učnem čebelnjaku Kranjske čebele.

B. B.

