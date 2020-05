Južni del cone dobiva infrastrukturo

14.5.2020 | 13:55

Komunalno opremljanje južnega kraka cone bo kmalu končano.

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - Gradnja drugega dela infrastrukture v Poslovni coni Tris Kanižarica so v zaključni fazi, sporočajo s črnomaljske občine. Položiti je treba samo še zaključni sloj asfalta in izvesti manjša zaključna dela. Pogodbeni rok za končanje del je junij 2020, a bodo ta zaradi mile zima verjetno zaključena prej, predvidoma do konca tega meseca.

Poslovna cona Tris bo ob zaključku projekta bogatejša za 475 m nove infrastrukture in boljše pogoje za razvoj svojih dejavnosti. Dopolnjen bo precejšen del infrastrukture v južnem delu cone, kjer je kar nekaj nepozidanih parcel, ki bodo poslej bolj zanimive za potencialne investitorje.

Občina Črnomelj, ki je investitorka komunalnega opremljanja, je v projektu upravičena do sofinanciranja v višini 405.000 evrov, kar predstavlja 100-odst. delež upravičenih stroškov operacije (75 odst. predstavljajo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, 25 odst. pa namenska sredstva državnega proračuna). Preostali del do celotne vrednosti investicije bo zagotovljen iz proračuna Občine Črnomelj.

B. B.

