Gasilci še razkužujejo

15.5.2020 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv; PGD Sevnica)

Včeraj dopoldne so gasilci PGD Sevnica opravili dezinfekcijo javnih površin na območju javnih ustanov (dom upokojencev, zdravstveni dom, tržnica, HTC in osnovne šole) v občini Sevnica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7:00 do 8:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI VRH, na izvodu GOBNIK DESNO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 2.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 13:00 do 15:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOČKA1, izvod Đorđe.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Leskovec Kerin izvod smer Ulice Anke Salmič med 8. in 11. in na območju TP Libna izvod Libenšek med 12. in 13. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Brestanica kino med 8. in 8.30 uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Cerina izvod Cerina grad med 8.30 in 11. uro.

M. K.