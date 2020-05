Zakaj elektrika dražja in ne cenejša

15.5.2020

Andrej Janša

Velike Lašče - Te dni so mnogi ob prejemu položnic za električno energijo postali slabe volje in kar malo razočarani. Kljub drugačnemu pričakovanju ljudi zaradi ukrepu vlade RS za omilitev posledic COVID-19 je bila namreč položnica za elektriko marsikaterega slovenskega gospodinjstva za marec za nekaj evrov višja kot za mesec februar.

To pa še ni vse! Za april, ko smo bili zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa številni prisilno doma, bo lahko celo še višja, po nekih izračunih od 14 do 20 evrov.

Kako je to mogoče, razlagajo v platformi Šokštrom, ki se ukvarja z iskanjem najcenejšega dobavitelja elektrike, analizo prihrankov in zamenjavo dobaviteljev električne energije za gospodinjstva in okviru katere deluje tudi Andrej Janša, po rodu iz Kočevja in sedaj iz Velikih Lašč. Že sedemnajst let je aktiven na področju trgovanja in prodaje elektrike, zamenjal je že več direktorskih mest v slovenskih in tujih podjetjih, danes pa deluje bolj v svetovalni vlogi porabnikom elektrike, kako znižati mesečne stroške položnic za elektriko.

V tem izrednem času so mnogi zahtevali, naj država poskrbi, da bo za čas ukrepov cena elektrike za 50 odstotkov nižja ali kar zastonj. Vendar zadeva ni tako preprosta, pravi Janša.

NA CENO ELEKTRIKE VPLIVA VEČ DEJAVNIKOV

Zakaj ne bi plačevali nižjih stroškov za elektriko?

Del zneska, ki ga plačamo, dobi izbrani dobavitelj, del pa država. Na mesečni položnici znaša cena za elektriko približno 37 odstotkov skupnega zneska, znesek za omrežnino, prispevke, trošarino približno 45 odstotkov in znesek za DDV približno 18 odstotkov skupnega zneska. Dejstvo pa je, da država nima vpliva na oblikovanje cene elektrike za odjemalce. Cena elektrike je v domeni dobavitelja. Nima niti vzvoda posegati v poslovne politike posameznega dobavitelja.

Prav tako država s sklepom vlade ne more in nima pravice zahtevati od dobaviteljev usklajenih poslovnih odločitev. Edina možnost države pri znižanju zneska na položnici za elektriko je poseganje v omrežnino in prispevke.

Razveseljivo pri tem je, da so posamezni dobavitelji samoiniciativno pristopili k znižanju cene elektrike za obdobje trajanj ukrepov. Nekoliko na račun lastnega profita, večinoma pa zato, ker so se cene elektrike na prostem nabavnem trgu v zadnjih tednih občutno znižale.

MED KARANTENO PORABA VIŠJA

Vlada je konec marca sporočila, da bo zaradi razmer, ki jih je povzročil koronavirus, znižala znesek položnice za elektriko za 20 do 27 odstotkov. A ta ukrep se je dejansko nanašal le na plačilo prispevkov, ki so vezani na priključno moč posameznega uporabnika, in ne na ceno elektrike. Prav tako tudi ne upošteva dejanske porabe elektrike, ki se je v času uvedbe karantene povečala.

Ker smo bili marca zadnja dva tedna doma, smo dejansko porabili več elektrike kot po navadi. Če smo v službenem času ali šoli vsaj en obrok hrane pojedli zunaj doma, med karanteno dodatno skuhamo kosilo in vmes še kavo ali pogrejemo kakšen obrok. Posledično pomijemo tudi več posode. Ročno pomivanje pomeni večjo porabo tople vode, ki jo v povprečju grejemo z bojlerjem. Poraba energije pri strojnem pomivanju posode je približno enaka kot za segrevanje vode v bojlerju. Več tudi peremo in sušimo perilo, čistimo in gledamo TV. Vse to pa spet vpliva na višino položnice za elektriko.

V platformi Šokštrom so izračunali, da bomo v času karantene porabili vsaj 30 kWh na teden več elektrike kot prej.

Ker je višja poraba elektrike marca povsem izničila znižanje položnice na podlagi ukrepov vlade, se bo višja poraba aprila poznala v še višjem znesku položnice za elektriko. Pri večini bo znesek položnice za april višji od 14 do 17,50 evra, pri tistih, ki dobavitelja ali pogodbe za elektriko niso zamenjali že več let ali sploh še ne, pa bo zaradi njihovih visokih cen elektrike iz preteklih let znesek na položnici za elektriko višji za več kot 20 evrov.

NE VEDEMO SE ODGOVORNO

Izredne razmere, ki smo jim priča, se bodo prej ali slej končale in cena elektrike se bo znova obračunavala in prodajala tako, kot se je v času pred covid-19. V normalnih razmerah pa odgovornost racionalne odločitve za zamenjavo dobavitelja in s tem znižanja svojega stroška za elektriko nosi vsak odjemalec sam.

Slovenci se pri optimizaciji mesečnih stroškov, predvsem elektrike, ne vedemo najbolj odgovorno in racionalno, kljub temu da nam zamenjava dobavitelja električne energije lahko prinese na mesečni in letni ravni celo večje prihranke kot zamenjava mobilnega operaterja!

Ob normalnem delovanju trga bi vsako leto dobavitelja elektrike moralo zamenjati od 15 do 20 odstotkov odjemalcev. Kakšno pa je dejansko stanje? V platformi Šokštrom ugotavljajo, da je število zamenjav v posameznem letu relativno majhno. Za ta korak se odloči samo približno 50 tisoč plačnikov elektrike. Ker imamo v Sloveniji približno 860.000 gospodinjskih odjemalcev, ki porabimo 23 odstotkov celotne porabljene elektrike v koledarskem letu, pomeni, da zamenja dobavitelja električne energije in s tem poskrbi, da plačuje za elektriko manj, kot bi sicer, manj kot 6 odstotkov vseh porabnikov.

Razlogi za to so lahko vsaj deloma razumljivi. Marsikomu predstavlja vsakoletno iskanje najcenejšega dobavitelja elektrike neprijetno in pretežko opravilo. Poleg tega med številnimi vsakodnevnimi opravki in ob plačevanju položnic s trajnikom tudi zlahka pozabimo, kdaj nam poteče veljavnost pogodbe z obstoječim dobaviteljem in 12-mesečni akcijski cenik elektrike.

Iskanje najugodnejšega dobavitelja električne energije tudi ni tako enostavno, kot se morda zdi na prvi pogled. Zahteva kar nekaj truda in časa. V Sloveniji imamo namreč kar 14 aktivnih dobaviteljev elektrike (sedem med njimi v delni ali večinski tuji lasti), ki imajo različne akcijske ponudbe, in potrebno je kar precej preračunavanja. »Če nimate res veliko časa, je zato takšno delo najbolje prepustiti strokovnjakom,« pravi Andrej Janša, ki doda, da je platforma www.sokstrom.si trenutno edina v Sloveniji, kjer hitro, strokovno in neodvisno – saj niso na plačilnem seznamu nobenega od dobaviteljev – opravijo celoten postopek iskanja najcenejšega dobavitelja elektrike, analizo prihranka in zamenjavo dobavitelja.

