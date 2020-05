Minister Černač navdušen nad projektom Hiša Kranjske čebele

15.5.2020 | 09:45

Občino Ivančna Gorica je včeraj obiskal minister Zvonko Černač. (Foto: G. S.)

Ivančna Gorica, Višnja Gora - V sklopu obiskov po slovenskih občinah je včeraj občino Ivančna Gorica obiskal minister Zvonko Černač, pristojen za strateške projekte in kohezijo. Na povabilo župana Dušana Strnada se je minister s svojo ekipo ustavil v starodavnem mestu Višnja Gora, ki iz dneva v dan dobiva novo podobo, glede na velik pomen za čebelarstvo in Slovenijo pa se je vabilu odzval tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, so sporočili iz ivanške občine.

Med obiskom si je minister tako ogledal eno od prizorišč prireditev praznovanja Svetovnega dne čebel, skupaj z obeležjem Kranjski čebeli in učnem čebelnjaku ter nekdanjo šolo, ki bo v naslednjih letih dočakala preureditev v Hišo Kranjske čebele. Nato so mu v Mestni hiši Višnja Gora, predstavili omenjeni projekt in še nekatere druge vitalne projekte za razvoj občine - od Kulturno upravnega centra v Ivančni Gorici do čiščenja odpadnih komunalnih vod v porečju reke Krke in širše po občini ter problematiko predšolske vzgoje.

Kot so na občini zapisali v sporočilu za javnost, je namen srečanja ministra z župani in ostalimi deležniki izmenjava mnenj glede težav, ki se pojavljajo pri črpanju sredstev v okviru obstoječe finančne perspektive, ki se v kratkem izteka, pa tudi pridobitev mnenj glede programa bodoče finančne perspektive 2021 – 2027, ki naj bi bila na nivoju evropske komisije zaključena letos.

Minister Černač se je obvezal, da se za projekt Hiša Kranjske čebele poiščejo možnosti vključitve v finančno shemo, saj izpolnjuje vse kriterije sofinanciranja. »Vsekakor gre za vseslovenski čebelarski projekt, ki je v vseh merilih med prvimi po vsebini in raznolikosti po predstavitvi«, je dejal minister. Veseli ga tudi, da se stavba nekdanje šole, ki je odslužila svojemu osnovnemu namenu, doda novo »živo« zgodbo, z interaktivnim muzejem in hostlom.

Dodal je še, da se bo zavzemal za sofinanciranje virov sredstev tudi za ostale projekte, ki bodo verjetno aktualni v naslednjem sedemletnem finančnem obdobju, so še navedli na občini.

M. Ž., foto: G. Stopar

