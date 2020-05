Za pomoč lokalnemu gospodarstvu 165 tisoč evrov

15.5.2020 | 10:45

Kočevski svetniki so včeraj potrdili paket pomoči gospodarstvu. (Foto: Občina Kočevje)

Kočevje - Kočevski svetniki so včeraj potrdili lokalni paket pomoči za gospodarstvo zaradi posledic epidemije koronavirusa. Ukrepi pokrivajo subvencije najemnin poslovnih prostorov, spodbujajo zaposlovanje in razvoj turizma ter promocijo.

Kot so sporočili iz občine Kočevje, so se na gospodarske posledice epidemije covid-19 odzvala že takoj ob zapiranju različnih storitev in omejevanju gibanja. V prvi fazi so sprejeli ukrep zmanjšanja obračuna komunalnih storitev za prizadete poslovne subjekte in odlog plačila najemnin poslovnih prostorov v lasti občine. Hkrati je občina skupaj s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje in Razvojnim centrom Kočevje Ribnica začela s pripravo dodatnih ukrepov pomoči, ki so jih oblikovali na podlagi zbranih odzivov lokalnih podjetnikov. Paket pomoči, ki ga sestavljajo štirje ukrepi, so soglasno sprejeli na včerajšnji izredni seji sveta.

Denar iz paketa pomoči lokalnemu gospodarstvu bodo razdelili na podlagi javnega razpisa in natečaja, predvidena skupna višina pa je 165.000 evrov.

Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za mikro, mala, srednje velika podjetja, samostojne podjetnike in zadruge bodo objavili so konca maja. Sredstva bodo po Pravilniku o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije covid-19 na področju gospodarstva v občini Kočevje dodelili le pod pogoji in v mejah, ki ne pomenijo kršitve sheme državne pomoči de minimis, so pojasnili na občini. Javni razpis bo zajemal tri ukrepe, in sicer subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v času trajanja razglašene epidemije covid-19 v višini 50 odst. oziroma največ 1500 € po poslovnem subjektu, spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja do 4000 evrov na samozaposlitev ali odprtje novega delovnega mesta ter spodbujanje turistične promocije v višini 70 odst. upravičenih stroškov oziroma do 1500 evrov po turističnem ponudniku.

Občina Kočevje bo za pomoč in spodbujanje razvoja turizma razpisala tudi javni natečaj na podlagi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za »Inovativni turistični produkt destinacije Kočevsko«. Na natečaj, ki bo prav tako objavljen maja, se bodo lahko prijavili v občini Kočevje registrirani ponudniki s področja turizma. Sredstva bo dodelili v obliki denarne nagrade do 1000 evrov ter v obliki storitev in ugodnosti, ki jih upravičenec prejme s strani Zavoda Kočevsko kot pomoč pri razvoju in promoviranju izbranega novega inovativnega turističnega produkta.

»Cilj sprejetih ukrepov je z nepovratno finančno pomočjo ublažiti posledice poslovne škode zaradi epidemije in izpada prometa. Z ukrepi se tako ohranja delovna mesta kot tudi spodbuja ustvarjanje novih. Nenazadnje pa je pomemben cilj ukrepov tudi pomoč močno prizadeti panogi turizma, ki mora poiskati hitre in ustrezne odzive na povsem spremenjene razmere,« so poudarili na občini Kočevje.

Na seji so se spomnili tudi dogodke izpred 30 let, ki so pomembno vplivali na razvoj dogodkov za osamosvojitev Slovenije. V Kočevju je namreč 18. maja leta 1990 potekala izredna seja takratne skupščine, ki je širšo javnost opozorila na razoroževanje TO. Spomine takratnega predsednika Skupščine občine Kočevje, Mihaela Petroviča st. so zajeli v kratkem filmu, ki bo v kratkem na voljo na povezavi: https://www.kocevje.si/objava/260386, so še dodali.

M. Ž.