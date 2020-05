Dars z novimi odločitvami o usposobljenosti za dela na 3RO

15.5.2020 | 12:00

Vir: spletna stran Dars-a

Ljubljana, Novo mesto - Dars je, potem ko so bili ugodeni zahtevki za revizije, ponovno odločal o priznanju usposobljenosti interesentom, ki so se prijavili za prva dela na tretji razvojni osi. Za gradnjo pri Gaberkah je zdaj v igri pet ponudb, prvotno so bile tri, spremembe pa so tudi pri odločitvi o usposobljenosti za dela na odseku Novo mesto-Osredek, poroča STA.

Dars je gradnjo državne hitre ceste južnem delu tretje razvojne osi razdelili v dva sklopa. Za prvi sklop, v katerem je predvidena gradnja mostu čez Krko, kolesarskega mostu ter viadukta, je usposobljenost prvotno priznal petim od sedmih ponudb, po reviziji pa še dvema prvotno izločenima, in sicer skupni ponudbi družb T-2, Hering in Garnol ter ponudbi Strabaga. Hkrati pa je po reviziji, ki jo je sprožil CGP, v drugo izločil ponudbo skopskega Granita in sarajevskega Euro Asfalt, ki ji je prvotno priznal usposobljenost za sodelovanje.

Tako v igri za dela v prvem sklopu ostajajo še prvotno priznane in pravnomočne ponudbe družb CGP, Kolektor Kolinga in Kolektor CPG, konzorcija družb I.CO.P, CVP in Prohaus ter Pomgrada in Gorenjske gradbene družbe. V igri ostaja tudi ponudba turškega Cengiza, ki mu je Dars že prvotno priznal sposobnost, a je bila s strani družbe CGP vložena zahteva za revizijo, ki ji je Dars ugodil in v nadaljnjem postopku izločil Cengiz, a je po vnovični pritožbi, tokrat s strani Cengiza, in nato dopolnitvi Dars Cengizu priznal sposobnost sodelovanja v nadaljevanju postopka izbire izvajalca del za prvi sklop.

Enako kot pri prvem sklopu je CGP tudi pri prijavah za dela na drugem sklopu izpodbijal prvotno odločitev Darsa, da sposobnost prizna prijavljenima Cengizu ter ločeno tudi ponudbi Granita in Euro Asfalta. Tudi tu se je nato zgodilo enako kot pri prvem sklopu.

Za dela na drugem sklopu, ki obsega gradnjo trase hitre ceste na odseku Novo mesto-Osredek s priključki, deviacijami, ostalimi objekti in prestavitvijo magistralnega plinovoda, so tako od sedmih ponudb zdaj v igri že prvotno pravnomočne ponudba družb CGP in Kolektor CPG, ponudba družb I.CO.P, CVP in Prohaus ter ponudba Pomgrada in Gorenjske gradbene družbe. Po reviziji je možnost sodelovanja v drugi fazi postopka dobil še prvotno izločeni Strabag.

Od vseh sedmih prijavljenih ponudb za drugi sklop pa sta po reviziji izpadla ponudnika Granit in Euro Asfalt, ki sta nastopila skupaj, že prvotno pa je Dars izločil ponudbo družb T-2, Hering in Garnol, odločitev pa je postala pravnomočna že v prvotnem postopku.

STA, M. Ž.