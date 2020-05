Športne stave za začetnike

15.5.2020 | 12:25

Ali vas zanimajo športne stave, in bi radi začeli še danes? Potem si preberite tale članek, v katerem si bomo pogledali, kako lahko začnete igrati stave in kaj vse morate vedeti, preden začnete.

Pogledali si bomo, kako lahko začnete in katere stavnice lahko uporabljate za igranje stav. Poleg tega vam bomo tudi pokazali, kaj potrebujete za začetek in kako zaslužiti. Športne stave za mnoge predstavljajo hobi, nekateri pa se z njimi precej resno ukvarjajo. Karkoli je že vaš namen, pomembno je da stavite le toliko, kolikor si lahko privoščite.

Kako začeti s športnimi stavami?

Poglejmo si celoten postopek, kako začnemo igrati stave – po vrsti.

1. Izberite si stavnico

Prva stvar, ki jo morate storiti je to, da izberete stavnico, na kateri boste športne stave igrali. Dandanes je ponudba stavnih ponudnikov ogromna. Pri nas je edina licencirana stavnice e-stave.com, a so na voljo mnoge tuje spletne stavnice, ki nudijo precej več stavnih možnosti.

Katere pa so dobre stavnice? Bet365 velja za vodilno stavnico, ostale dobre stavnice pa so William Hill, 1xbet, 22bet, ter mnogo več.

2. Napravite račun in prvo nakazilo

Ko ste svojo stavnico izbrali, potem morate najprej napraviti račun na stavnici. Morali boste izpolniti registracijske obrazce, kamor boste morali vnesti vaše prave podatke. Poleg tega boste pozneje najverjetneje morali napraviti verifikacijo – to lahko napravite tako, da pošljete kopijo vašega osebnega dokumenta.

Ko opravite z nastavitvami vašega računa, potem lahko napravite vaše prvo nakazilo na stavnico. S tem boste dobili stavna sredstva, ki jih boste uporabili za igranje stav. Večina stavnic podpira nakazila s kreditnimi in debetnimi karticami, pa tudi druge mnoge načine nakazil.

3. Izberite stave in igrajte!

Sedaj lahko začnete igrati stave. Izbrati boste morali nekaj stav, oziroma lahko tudi samo eno stavo. Katere stave pa izbrati?

Na spletu se ponuja veliko spletnih strani, kjer boste dobili razne stavne nasvete. Če pa se na šport spoznate, potem lahko tudi sami izberete svojo stavo. Pomembno je, da smo pri tem realni in da skušamo izbrati tako stavo, ki nam nudi največ možnosti za dobiček.

Katere stave so na voljo?

Stave oziroma stavne možnosti se razlikujejo od stavnice do stavnice, a je večina stav pri večini stavnic precej podobna. Katere so najpogostejše stave?

1x2 stave – stave na rezultat tekme. 1 pomeni zmaga domače ekipe/igralca, x pomeni neodločeno, 2 pa pomeni zmaga gostov.

Stave na gole – mnogi igralci stav igrajo stave na gole. Najpogostejša stava je stava na več/manj kot 2.5 pri nogometu. Ta stava pomeni, da bo na določeni tekmi padlo več ali manj kot 2.5 zadetkov. Tudi pri košarki poznamo to stavo, in sicer so namesto golov koši.

Oba data gol – preprosto – na tej tekmi morata obe ekipi doseči vsaj en zadetek. Ta stava je pogosta predvsem pri nogometu.

Hendikepi – če verjamemo, da bo ena ekipa zmagala za več kot en gol razlike, potem lahko igramo tudi hendikep na to ekipo. Če odigramo recimo hendikep -1 na določeno ekipo, potem pomeni, da bo mogla ta ekipa zmagati z vsaj 2 goli razlike.

Stave na igralce, kote, kartone, prekrške, strele, ase, itd. – mnoge stavnice nudijo še različne stave na precej specifične dogodke. Pri nogometu, na primer, so to lahko stave na število kartonov, kotov, in tako naprej. Pri tenisu so to lahko asi.

Nasveti za varno igranje

Tu je še nekaj nasvetov za varno igranje športnih stav:

Vedno vložite samo toliko denarja, kot si lahko privoščite.

Igrajte pametno in ne zanašajte se na emocije.

Če imate problem s stavami, poiščite pomoč pri prijateljih, družini, ali specialistu za igre na srečo.

Dobro preglejte vse stave in vse dogodke analizirajte, preden igrate.

