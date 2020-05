Ustavili 45 avtomobilov in 42 tovornjakov

15.5.2020 | 13:35

Foto: PU Novo mesto

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v sodelovanju s policisti Specializirane enote za nadzor prometa (SENP) včeraj med 9. in 13. uro na avtocesti izvajali poostren nadzor glede varnosti cestnega prometa ter mejnih zadev in tujcev. Preverjali so ustreznost dokumentov voznikov, vozil in tovora, tehnično brezhibnost vozil, delovni čas voznikov, psihofizične sposobnosti voznikov in ustreznost tahografov v vozilu. V nadzoru so sodelovali tudi delavci FURS-a in podjetja Cestel, ki izvaja tehtanje tovornih vozil. Opravljena je bila preusmeritev prometa preko nadzorne točke na Dobu v smeri proti Ljubljani.

Ustavili in kontrolirali so 45 osebnih avtomobilov in 42 tovornih vozil ter ugotovili tri kršitve v zvezi s prekoračitvijo dnevnega časa vožnje, odmorov ter počitkov, zato so uvedli postopki zoper pravne osebe; deset kršitev zaradi neupoštevanje prometne signalizacije, zaradi česar so izdali tri plačilne naloge in izrekli sedem opozoril; tri kršitve, ki so se nanašale na tehnično brezhibnost motornih vozil, ter eno kršitev zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Od 19 stehtanih vozil so bila tri preobremenjena, voznikom so izdali plačilni nalog in uvedli hitri postopek zoper pravne osebe. Kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, pa so zasegli avtomobil in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Z razdejanjem za okoli pet tisočakov škode

Včeraj smo že poročali, da sta neznanca v zgodnjih četrkovih urah razdejala Beach bar Loca na mestni plaži pod Portovalom, iz PU Novo mesto pa so danes sporočili, da je nastalo za okoli 5.000 evrov škode. Novomeški policisti nadaljujejo s preiskavo za izsleditev storilcev kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

Po hiši risal grafite

V Trebnjem je včeraj med 7. in 16.30 nekdo z grafitiranjem poškodoval fasado stanovanjske hiše. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Hrvat v kombiju prevežal 13 tujcev

Policisti so v okviru opravljanja nalog varovanja državne meje danes nekaj po 6. uri zjutraj pri Biču ustavili kombi hrvaških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljan Hrvaške prevaža deset državljanov Sirije in tri državljane Egipta, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Osumljencu kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost, ga pridržali in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin. Policijski postopki z desetimi državljani Sirije in tremi državljani Egipta še potekajo.

Afganistanca med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je včeraj na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornjaka srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila ter našli dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

