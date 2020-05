FOTO: Vojaška vaja Preskok 2020

15.5.2020 | 19:35

Na vaji v Cerovem Logu (Foto: desetnik Luka Mitrović, 72. brigada SV)

Ljubljana, Novo mesto - Slovenska vojska od ponedeljka na širšem območju Slovenije nadaljuje z nizom vojaških vaj Preskok 2020, ki so prilagojene razmeram pandemije novega koronavirusa. Z njimi preizkušajo delovanje taktičnih enot in sistem poveljevanja v razmerah kriznega odzivanja, so sporočili iz Slovenske vojske.

Vaje potekajo oz. bodo potekale tudi na širšem območju Gorjancev (Gabrje, Cerov log), Bele krajine (Črnomelj) in Posavja (Brežice). Pripadniki poveljstev in enot Slovenske vojske se urijo ob logistični, zdravstveni ter letalski podpori. Vaje bodo potekale pretežno zunaj vadišč Slovenske vojske, in sicer tam, kjer se bo s tem strinjala lokalna skupnost. Na vaji bo vse skupaj sodelovalo do 2500 vojakov.

Slovenska vojska bo zemljišča za potrebe vaje uporabljala za usposabljanje manjših enot, med 30 in 100 vojakov, načeloma ne bo uporabljala vadbenega streliva in artificij, ki bi povzročale hrup, oziroma jih bo uporabljala izjemoma. Na zemljiščih ne bo izvajala nobenih zemeljskih del ali drugih posegov v okolje, pri svojih aktivnostih pa bo uporabljala najvišje ekološke standarde, so pojasnili v Slovenski vojski. Vaje potekajo tudi v sodelovanju in koordinaciji s Civilno zaščito in policijo.

Med izvajanjem bodo na območju države potekali premiki vojaških enot. Dodali so, da se bodo trudili, da bodo ti premiki in njihove aktivnosti za civilno okolje čim manj moteči.

