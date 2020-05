Komunalno bodo opremili osrednji del cone Pri Pildu

15.5.2020 | 15:15

Pogodbo sta podpisala župan Darko Zevnik in direktor ljubljanskega podjetja TELEG-M Milovan Gazibarić. (Foto: Občina Metlika)

Metlika - Metliški župan Darko Zevnik in direktor ljubljanskega podjetja TELEG-M Milovan Gazibarić sta danes podpisala gradbeno pogodbo za naložbo »Cona Pri Pildu Metlika – 2. etapa«. Vrednost pogodbe z DDV znaša dobrih 545 tisoč evrov, od tega bosta država in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prispevali nekaj več kot 84 odst., ostalo pa bo zagotovila občina Metlika.

Kot so sporočili iz metliške občine, bodo z omenjeno naložbo komunalno opremili in v operativno stanje vzpostavili osrednji del območja poslovne cone »Pri Pildu«. Ta se nahaja v jugozahodnem delu Metlike ob glavni državni cesti, ki Metliko povezuje z regijskima središčema - Novim mestom in Karlovcem na Hrvaškem, na zahodni strani poslovne cone pa poteka lokalna cesta, ki se priključuje na omenjeno državno cesto ter Metliko in cono povezuje z občinama Semič in Črnomelj.

V coni bodo tako izboljšali pogoje za poslovanje obstoječih gospodarskih subjektov, z novo infrastrukturo opremljenimi površinami pa bo lahko privabila investitorje iz drugih območij, s čimer se bodo izboljšali pogoji tudi za nastanek novih delovnih mest, so dodali.

Naložba zajema izgradnjo 360 metrov ceste s pločnikom in cestno razsvetljavo, ureditev 15 parkirnih mest za tovornjake ter izgradnjo 352 metrov fekalne kanalizacije in 188 metrov vodovoda. Hkrati bo upravljavec telekomunikacijskega omrežja, Telekom Slovenije, poskrbel še za kabelsko kanalizacijo.

Gradnja naj bi se začela v začetku junija, skrajni rok dokončanja pa je 31. maj prihodnje leto.

M. Ž.