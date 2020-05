V metliške domu starejših še 13 okuženih stanovalcev

15.5.2020 | 17:00

Dom starejših Metlika (Foto: spletna stran doma)

Metlika - V Domu starejših občanov Metlika, ki je ki je bil prvi od domov, v katerem so potrdili okužbo z novim koronavirusom, so do včeraj pri stanovalcih skupno potrdili 53 okužb. Od tega jih je 25 že ozdravelo, najmlajši šteje 67 let in najstarejši 106 let, 13 jih je še vedno pozitivnih, najmlajši oboleli je star 63 let in najstarejši 91 let, 15 pa jih je žal umrlo. Nihče od obolelih ni v kritičnem stanju, vsi se počutijo dobro, zadnji pozitivni bris pa so v domu zabeležili 5. maja, je direktorica Ivica Lozar danes zapisala na spletni strani doma.

S ponedeljkom so v domu znova omogočili neposreden stik stanovalcev s svojci. »Obiski in stiki v živo so za naše stanovalce izredno pomembni, zato smo veseli, da smo jih – seveda ob uporabi ustrezne zaščitne opreme in varovalnih ukrepov – ponovno lahko omogočili. Stanovalci so se odprtja doma zelo razveselili in že sprejemajo obiskovalce,« je dejala Lozarjeva.

V domu še naprej dosledno izvajajo preventivne ukrepe in redno razkužujejo prostore in opremo. Ker se je zaradi povečanega obsega razkuževanja v obdobju epidemije koronavirusa domski inventar in oprema precej uničili, bodo preizkusili drugačen način razkuževanja. Na preizkus bodo dobili robota za UV-razkuževanje, ki bo izboljšal in poenostavil delo.

Robot je namenjen preprečevanju in zmanjševanju širjenja nalezljivih bolezni, virusov, bakterij in drugih škodljivih organskih mikroorganizmov v okolju. Ker naj bi se po napovedih strokovnjakov jeseni najverjetneje pojavil drugi val epidemije, v domu želijo pred tem vzpostaviti tako stanje, da bo življenje stanovalcev kakovostno in bolj varno.

»Če se bo robot za UV-razkuževanje na preizkusu izkazal za primerno orodje, si želimo, da bi ga lahko čimprej kupili. Zato prosimo vse, ki ste pripravljeni donirati finančna sredstva za nakup robota, da nam pišete na tajnistvo@dso-metlika.si,« je pozvala Ivica Lozar.

M. Ž.