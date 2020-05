Letos izredni (korona) pohod po spominski poti dr. Slavka Sušina

16.5.2020 | 08:40

Letos so se na pohod v samoorganizaciji podali le najožji družinski člani. (Foto: arhiv družine)

Pišece - Zadnjih 15 let Turistično društvo Pišece organizira tradicionalni pohod po spominski poti dr. Slavka Sušina. Po rodu je bil iz Pišec in se je ves čas življenja rad vračal v domači kraj, pomagal ljudem kot zdravnik, sodeloval in pripomogel k razvoju Pišec ter k ohranjanju vitalnih funkcij kraja. Zadnji njegov projekt je bil prizadevanje za ohranitev in izgradnjo osnovne šole v Pišecah. To pripadnost domačim gričem je rad delil s svojimi prijatelji, ki jih je večkrat popeljal na pohod po pišečkih hribih in cerkvah, krajani pa so jih vedno radi pričakali in pogostili.

V spomin na svojega krajana se je TD Pišece odločilo, da organizira vsako drugo soboto v maju tradicionalni pohod po spominski poti dr. Slavka Sušina. Vsako leto poteka po malo drugačnih poteh, v osnovi pa ga sestavljajo »tri pentlje«. Stalnica vseh pohodov je druženje ob hrani in pijači na poteh in kleteh pišečkih gričev. Vsako leto se ga udeležuje okoli 100 pohodnikov - prijateljev narave, domačinov in seveda sorodniki, prijatelji in stanovski kolegi dr. Slavka Sušina tudi z drugih krajev Slovenije.

Letos pohoda zaradi epidemije ni bilo moč organizirati. Da pa se tradicija le ne prekine, so se najožji družinski člani v samoorganizaciji in po konceptu TD Pišece kljub vsem odločili, da pohod bo, a seveda z vsemi zaščitnimi ukrepi. Poimenovali so ga kar »1. izredni (korona) pohod po spominski poti dr. Slavka Sušina«. Seveda je bilo vse tako kot mora biti - hrana, pijača, postanki na poti, hoja in še čudovito vreme ter prijazni domačini.

Za pohod so se odločili ne le zaradi ohranjanja tradicije pohoda in spomina na očeta in moža, ampak tudi v zahvalo TD Pišece, da gojijo to tradicijo, predvsem pa kot »pozitivno sporočilo« družbi v teh časih, da se ne damo in da moramo iskati poti naprej.

Galerija