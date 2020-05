Tončkov dom naj bi vrata odprl 22. maja

16.5.2020 | 12:30

Tomaž Rantah je novi najemnik priljubljenga Tončkovega doma na Lisci. (Foto: občina Sevnica)

Lisca - Sevniški župan Srečko Ocvirk je včeraj simbolično predal ključe priljubljenega Tončkovega doma na Lisci novemu najemniku Tomažu Rantahu. Obnova kuhinje, predprostora in večnamenske sobe Tončkovega doma je v zaključni fazi, tako da Rantah načrtuje ponovno odprtje 22. maja, so sporočili iz sevniške občine.

Občina je v okviru projekta Ribe na naravovarstvenem območju, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, podpisala pogodbo v vrednosti nekaj manj kot 199 tisoč evrov za izvedbo del in nakupa opreme v pritličnih prostorih Tončkovega doma. Z omenjenim projektom želijo spodbuditi povečevanje lokalne oskrbe s svežimi ribami in prispevanje k razvoju sladkovodne akvakulture in s tem k bolj zdravim izbiram v prehrani ljudi.

V Tončkovem domu so tako preuredili pritlične prostore s povezavami v zgornje nadstropje, v celoti je prenovljena kuhinja, ki je sedaj primerna tudi za ustrezno pripravo sladkovodnih rib, v novo urejeni večnamenski sobi pa bo stalen razstavno izobraževalni prostor. Zaključili so tudi z rušenjem dotrajanih depandans, kjer je sedaj začasno postavljen kontejner za potrebe skladiščenja novega najemnika, so opisali na občini.

M. Ž.