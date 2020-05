Brezplačni brezžični internet na treh novih lokacijah

16.5.2020 | 09:45

Brezplačni brezžični internet je na voljo tudi v Olimpijskem centru V Češči vasi. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je v minulih dneh namestila opremo za brezžični internet, ki jo preko programa WIFI4EU financira Evropska komisija. S tem, kot so dejali na občini, želi državljanom in obiskovalcem po celotni Evropi na javnih mestih omogočiti brezplačni brezžični dostop do interneta visoke hitrosti, kar bo sedaj mogoče tudi v Športni dvorani Stopiče, v Olimpijskem centru Novo mesto v Češči vasi in v Športnem parku Loka (pri Mladinskem centru Oton).

Novomeška občina je za vzpostavitev dostopa, ki je brezplačen in ponuja internet s hitrostjo najmanj 30 Mbps in »dual-band« tehnologijo 2,4 in 5 GHz, kar omogoča njegovo uporabo več sto uporabnikom hkrati, prejela 15.000 evrov.

M. Ž.

Komentarji (1) 33s nazaj Oceni True Truic A je to tako "opevano" 5G omrežje ? ? 30 Mbps in »dual-band« tehnologijo 2,4 in 5 GHz, Sam vprašam....nisem strokovnjak. Naj se strokovno in preprosto to pojasni, tako da bodo vsi razumel.