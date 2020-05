Epidemija ni zamajala elektrarn

16.5.2020 | 15:00

Hidroelektrarna Arto - Blanca (Foto: M. L.)

Krško - Medtem ko dež v zadnjih dneh polni vodne vire in s tem vodotoke, so bile razmere v tem pogledu še nedavno precej drugačne.

Kot so sporočili iz Skupine GEN, so zaradi neobičajno sušnega vremena v aprilu in posledično izredno nizkih pretokov Save hidroelektrarne poslale v omrežje manj električne energije. »Letošnje aprilsko povprečje pretoka v Vrhovem znaša 87 m³/s, kar je v primerjavi z dolgoletnim povprečjem (205 m³/s) izredno nizko. Z učinkovitim obvladovanjem tveganj smo zelo zahtevne hidrološke razmere uspešno kompenzirali z nakupi nadomestne energije po primerni ceni. Največji proizvodni objekt v Skupini GEN, Jedrska elektrarna Krško, obratuje stabilno in varno, ob pretokih, nižjih od 100 m³/s, so v obratovanju tudi hladilni stolpi,« so pojasnili v Skupini GEN.

V Skupini GEN obratujejo na našem območju štiri hidroelektrarne: Boštanj, Arto – Blanca, Krško in Brežice, ki delujejo v družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS).

Delovanja elektrarn v skupini GEN, med katerimi je med še nekaterimi tudi Jedrska elektrarna Krško, zaradi izrednega pomena energetske oskrbe, so se posebej organizirali za nemoteno delovanje ob ukrepih za preprečitev širjenja okužbe s koronavirusom in za morebitne kritične razmere, ki bi Slovenijo utegnile doleteti ob stopnjevanju epidemije. O tem lahko več preberete v tokratnem tiskanem Dolenjskem listu, ki je izšel 14. maja.

