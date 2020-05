20 let od prvega Krkinega naslova: niti za hip niso podvomili o uspehu

16.5.2020 | 10:45

Ekipa državnih prvakov v sezoni 1999–2000 (foto: arhiv KK Krka)

Novo mesto - Danes mineva 20 let, odkar so člani Košarkarskega kluba Krka osvojili svoj prvi naslov državnega prvaka. Do danes se je v klubski vitrini nabralo 15 članskih lovorik, od tega sedem državnih naslovov, a prvega ne pozabiš nikoli.

Ljubitelji novomeške košarke se verjetno še danes radi spominjajo dni, ko se je iskala vstopnica več za tekme v legendarni dvorani Marof. V finalu je Krka s 3:1 v zmagah porazila Laščane, še prej pa je v polfinalu z 2:0 šokirala Union Olimpijo.

»Olimpija je bila pred začetkom polfinala na papirju precej boljša od nas. Proti takšnim ekipam je najlepše igrati. To smo s pridom izkoristili,« se aprila in maja 2000 rad spomni Simon Petrov, ki je s svojim tipičnim prodorom in izmetom zapečatil usodo Ljubljančanov za domačo zmago s 57:56. »Ta met sem treniral vrsto let,« pravi Petrov. Takrat je zmajem ostala sekunda in pol za zadnji met, Petrov pa se spominja, da so se med sabo pogovarjali le to, da ne naredijo kakšne neumne osebne napake. In res je niso, čeprav so se v taboru Olimpije pridušali, da naj bi sodnik Saša Pukl ob metu Bečirovića pokazal znak za osebno napako. A ni bilo nič od tega.

Prispevek Matjaža Smodiša (na sliki) in Simona Petrova je bil pri prvem naslovu Krke neprecenljiv. (Foto: arhiv KK Krka)

Na vrsto je prišel finale, na drugi strani pa oslabljeni Laščani, ki so igrali brez poškodovane udarne trojice: Mileta Lisice, Gregorja Hafnarja in Boštjana Nachbarja. »Bilo bi kar razočaranje, če nam ne bi uspelo osvojiti naslova,« priznava Petrov in v isti sapi dodaja, da niti za hip niso podvomili o uspehu, čeprav so drugo tekmo finala doma izgubili. »To je bil hladen tuš, ki nas je povsem predramil in zbudil. Zavedali smo se, da bo treba dati res vse od sebe, zadnje atome moči, če želimo do tako želenega naslova,« pravi Petrov. Krko je do naslova vodil trener Ivan Sunara, njegov pomočnik je bil Ante Perica. Za novomeški klub so takrat igrali: Ivo Nakić, Matjaž Smodiš, Simon Petrov, Dejan Jevtović, Samo Grum, Dragiša Drobnjak, Mirko Ščekić, Zoran Višković, Dagmar Dražović, Aleksander Stakič, Samo Majerle in Ervin Taraniš.

Še danes je veliko takih, ki Petrova kdaj potrepljajo po ramenih in mu čestitajo za tisti met proti Olimpiji in naslov. »Vesel sem, da nam je uspelo tudi s tem uspehom spraviti košarko v Novem mestu na takšen nivo. Vse smo aktivirali. Kdor ni bil v dvorani, je pa zadevo spremljal po televiziji,« še dodaja Petrov, ki je upravičeno ponosen, da je tudi sam prispeval pomemben delež k bogati novomeški košarkarski zgodovini.

Za prvo zmago deset trojk

Simon Petrov

Košarkarji Krke Telekoma so v prvi tekmi finala SKL Kolinska (6. maja 2000) v gosteh premagali Pivovarno Laško s 85:79 (37:30). V dvorani Tri lilije se je zbralo 2000 gledalcev, sodila sta Saša Pukl in Andrej Jeršan.

Krkašem je stekel met z razdalje, iz 19 poizkusov so dosegli 10 trojk (Jevtović 2, Petrov 2, Drobnjak 2, Nakić 2, Smodiš, Ščekić). Krka je bila zbrana tudi pri prostih metih (9/10), Laščani so jih zadeli 14 od 19. Jeziček na tehtnici je bil Dragiša Drobnjak, ki ga je Sunara poslal v igro v 7. minuti. Drobnjak je prispeval osem zaporednih točk, Krka je v 13. minuti povedla s 32:28 in do polčasa je naskok zrasel na sedem točk (47:40). Po odmoru je bilo hitro že plus štirinajst (66:52), v 34. minuti celo plus šestnajst (73:57). Domačinom se je sicer uspelo približati na 71:75, a jim je za preobrat zmanjkalo časa in moči.

Hladen tuš

Druga tekma 10. maja je bila precej bolj izenačena kot prva. Nobena ekipa si na začetku ni priigrala občutne prednosti. Krka je nato ušla na 27:24 in 34:31, v 31. minuti pa je bilo na semaforju 60:54. Laščani so odgovorili z delnim izidom 15:6 in štiri minute pred koncem povedli s 75:71, usodo Krke pa sta s košem zapečatila Vid Žarković in Miljan Goljović.

Tretjo finalno tekmo, ki je sledila tri dni zatem, so bolje začeli Laščani, ki so vodili s 16:7 in 19:10. Krka se je vrnila s trojkami Iva Nakića (na srečanju jih je dosegel kar šest), ki je poskrbel tudi za vodstvo 29:28. Čeprav se je Nakiću pozneje ustavil met z razdalje, je Krka zadržala korak z domačini. V 35. minuti je povedla s 66:57, veliko zaslug za to sta imela Dragiša Drobnjak in Bistričan Samo Grum. Laščani so zadnjih nekaj minut odigrali z rezervno ekipo, saj so že varčevali moči za četrto tekmo v Novem mestu.

Nepopisno rajanje

Ekipi sta se v dvorani Marof znova pomerili 16. maja. Sodnika srečanja sta bila Iztok Rems in Saša Pukl. Prvo občutno prednost so si nabrali Laščani, ki so povedli s 17:12, nekaj minut zatem so varovanci trenerja Aleša Pipana ušli celo na 18:25. Krki met ni stekel, v prvem polčasu je zgrešila vseh 11 poizkusov za tri točke.

V drugem polčasu je Krka zagospodarila na parketu, še bolj je strnila igro v obrambi. Serija devetih zaporednih točk jim je dala zalet, za še nekoliko bolj občutno prednost Krke pa sta v nadaljevanju srečanja poskrbela Ivo Nakić in Simon Petrov z dvema trojkama. Petrov je bil natančen tudi pri izvajanju prostih metov, zadel jih je vseh osem, nezgrešljiv v tej prvini je bil tudi Matjaž Smodiš, ki jih je zadel vseh šest. Na semaforju je bilo 61:49, do konca tekme pa je ostalo le še 180 sekund. Trdoživi Laščani so se vrnili, imeli so celo met za izenačenje, a je Vid Žarković zgrešil.

Nepopisno rajanje v Novem mestu se je lahko začelo!

D. O.