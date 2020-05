Izbirajo izvajalca za gradnjo vrtcev v Dobovi in Artičah

16.5.2020 | 19:50

Občina Brežice (Foto: M. L., arhiv DL)

Dobova, Artiče - V občini Brežice sta med letošnjimi večjimi načtrovanimi naložbami gradnji otroških vrtcev pri artiški in dobovski osnovni šoli. Brežiški župan Ivan Molan je povedal, da prek javnega razpisa za obe naložbi že izbirajo izvajalca. Dobovski vrtec naj bi brežiško občino stal približno 2,3 milijona evrov, artiški pa približno 300.000 evrov več, poroča STA.

Molan je opozoril, da bodo točno vrednost sporočili po izvajalskem izboru in da bodo denar za njuno gradnjo na občini zagotovili sami.

V Dobovi bodo zgradili petoddelčni otroški vrtec s približno 820 kvadratnimi metri površine. Zdajšnjo, skoraj pol stoletja staro montažno zgradbo bodo popolnoma porušili in na njenem mestu zgradili nov objekt. Izvajalca naj bi izbrali do junija, novi vrtec pa naj bi zgradili do konca prihodnjega leta, navaha STA.

Nadomestne prostore za vrtičkarje za obdobje med rušitvijo starega in gradnjo novega vrtca je občina našla na podstrešju tamkajšnje osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča. Izvajalca za njihovo ureditev so že izbrali, občina pa bo zanjo odštela približno 90.000 evrov, je dodal župan.

Vzporedno nameravajo začeti graditi tudi novi vrtec v Atričah, kjer bodo hkrati z vrtcem zgradili še kotlovnico za dozidavo nove osnovne šole.

M. Ž.