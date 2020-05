Gasiti začeli krajani, dokončali gasilci

16.5.2020 | 18:25

Foto: Arhiv DL

V naselju Trška Gora v občini Novo mesto je okoli enajste ure zagorelo osebno vozila v predelu motorja. Požar so začeli gasiti krajani, dokončno pa so ga pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec. Gasilci so motor ohladili, pregledali s termo kamero in vozilo odmaknili s cestišča.

Padel z lestve

V Stari Gori v občina Mirna je malo pred poldnevom krajan padel z lestve in se poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

M. Ž.