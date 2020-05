V Metliki zagorel osebni avto

17.5.2020 | 07:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Včeraj popoldne ob 20.45 je na Župančičevi cesti v Metliki gorelo osebno vozilo v predelu motorja. Gasilci PGD Metlika so pogasili požar, zavarovali kraj in odklopili akumulator. Vzrok in višino škode bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Požar na smetišču

Sinoči ob 20.46 je v bližini naselja Zasap v občini Brežice gorel odpadni material na površini okoli trideset kvadratnim metrov. Gasilci PGD Cerklje ob Krki, Pirošica in Skopice so požar pogasili.

Kje danes ne bo elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje: Leskovec obrtna cona med 6.30 in 7. uro ter med 14.30 in 15. uro.

L. M.