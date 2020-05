Letos bodo pri proračunu spet sodelovali občani

17.5.2020 | 11:05

Občinski svetniki so se zbrali v kulturni dvorani v Sevnici. (Foto: Občina Sevnica)

Sevnica - Občinski svet Občine Sevnica je pretekli teden na občinski seji soglasno sprejel zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2019. Zaključni račun je javno dostopen dokument, ki zajema celovit pregled dela vseh neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov in potrjuje proračunsko uravnoteženost ter ustrezno proračunsko načrtovanje preteklega leta.

Predstavljen je bil koncept participativnega proračuna za leto 2021. Občina Sevnica je v preteklem letu prvič izvedla razpis za vlaganje pobud občank in občanov za neposredno uvrstitev projektov in ureditev v proračun za letošnje leto. Sprejete pobude so v izvajanju. Ker je bil razpis pozitivno sprejet, je Občina Sevnica pripravila razpis tudi za leto 2021, ki bo odprt do konca meseca junija. Razpis, podrobnejša pojasnila in elektronska prijavnica so objavljeni na spletni strani Občine Sevnica.

Za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica so člani občinskega sveta imenovali Vesno Zorec, Ano Jelančič in Tino Kukec, za predstavnika javnosti za območje občine Sevnica v Senat za reševanje pritožb zoper delo policistov pa so člani občinskega sveta predlagali Ivana Bidermana.

L. M.