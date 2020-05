Poklon osamosvajanju Slovenije leta 1990 in 1991

17.5.2020 | 08:15

Slovesnost na Pogancih ob Dnevu veteranov vojne za Slovenijo.

Poganci - Predstavniki Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Dolenjske, Policijskega veteranskega društva Sever Dolenjska in Bele krajina, Območnega združenja slovenskih častnikov Novo mesto ter predstavnik vojašnice Franca Uršiča Novo mesto so 15. maja, ob Dnevu veteranov vojne za Slovenijo, položili spominski venec na spomenik v Pogancih.

Spomenik je postavljen na mestu, kjer je bila 27. 6. 1991 bila blokirana kolona vozil Jugoslovanske ljudske armade, ki je bila na poti iz Karlovca proti letališču Brnik. Pripadniki Teritorialne obrambe so tu, v času blokade, izstrelili prvi strel v vojni za samostojno Slovenijo proti pripadnikom jugoslovanske vojske.

Kot pravi Vasilije Maraš, gre za spomin na tiste prelomne dni oz. leto, ki se je na vojaškem področju pričelo 15. maja 1990, ko je takratni načelnik Republiškega štaba Teritorialne obrambe (RŠTO) podpisal ukaz o oddaji orožja Teritorialne obrambe (TO), ki je bilo shranjeno izven skladišč JLA. Komandanti šestnajstih občinskih štabov TO so odbili predajo orožja in s tem so se pripadniki stalne sestave in nato še rezervne sestave TO uradno uprli nadrejenim in se pridružili gibanju za samostojno Slovenijo. Slednji so ne nazadnje junija in julija 1991, skupaj s pripadniki milice in celotne družbe izbojevali samostojnost.

»17. maja leta 1990 se je pričel projekt Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) in DAN ZAVRNITVE ukaza o oddaji orožja iz skladišč Teritorialne obrambe, katerega izvajalci so preprečili popolno razorožitev takratne TO ter vzpostavili obrambne sile novo nastajajoče države kot tudi materialno tehnične pogoje za kasnejšo uspešno vojaško ubranitev pred vojaško agresijo Jugoslovanske ljudske armade v letu 1991.V spomin na te dogodke je 17. maj proglašen za Dan veteranov vojne za Slovenijo.« je zapisano na spletni strani ZVVS.

Zaradi trenutnih razmer v koronačasu so izrednim razmeram prilagodili slovesnosti ob trideseti obletnici dogajanj v letu 1990. Hkrati pa se je le leto kasneje, 15. maja 1991, pričelo usposabljanje prve generacije nabornikov, ki so začeli služiti vojaški rok v Teritorialni obrambi, v učnih centrih na Igu in v Pekrah. V spomin na ta dan praznujemo Dan Slovenske vojske.

»Vsi prisotni smo ponosni, da smo bili takrat aktivni udeleženci priprav na samostojnost in smo bili tudi izvajalci vojaške obrambe, kjer smo skupno delovali k realizaciji enotnega cilja, samostojne Slovenije,« pravi Maraš.

L. M., foto: Jože Ribič, Albin Gutman

