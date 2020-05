Z masko na obrazu osem ur na dan je muka

17.5.2020 | 13:00

Damjan Fink na terasi Hiše Fink v Irči vasi.

Z masko na obrazu po osem ur na dan ni enostavno.

Opozorilo in razkužilo za goste.

Novo mesto - Po zamrtju javnega življenja, ko tudi pri nas zaradi omejitve širjenja koronavirusa od srede marca med drugim niso delovale mnoge ustanove, pa tudi ne gostinski lokali, frizerji, pedikerji in večina trgovin, so mnogi najbolj pogrešali kavico s prijatelji v lokalu, ter možnost, da bi se odšli uredit k frizerju.

Od nedavnega je to spet mogoče, seveda ob številnih pogojih, ki jih morajo upoštevati tako obrtniki kot stranke. Nekateri so se hitro prilagodili, spet drugi so potrebovali več časa, da so znova odprli svoj lokal. Kako sta se znašla gostinec in frizer, smo preverili v Hiši Fink v Irči vasi ter v Frizerskem studiu Trim v Novem mestu.

Odpuščanj ni bilo

Z razglasitvijo epidemije so zaprli vrata gostilne in delavce poslali na čakanje. Kot pove Damjan Fink, ni bilo enostavno, a k sreči so bili pridni in takrat, ko so lahko, so nekaj prihranili, tako da je bilo za vse stroške, ki kljub zaprtju ostanejo, in za plače zaposlenih. Odpuščanj, ki so se jih posluževali marsikje, tako ni bilo.

Zdaj že delajo in upoštevajo vsa pravila. Na terasi so mize postavili dva metra narazen, kar pomeni, da jih je pol manj kot sicer. Gostom je ob prihodu na voljo razkužilo, tudi za obvestilo o primernem obnašanju v tem času so poskrbeli pri vhodu. Gost je na terasi seveda brez maske, če odide v notranjost ali na WC, brez maske ne gre.

Poletna začasna restavracija na Glavnem trgu v mestu.

Jo pa morajo vseskozi imeti natakarji in kot pravijo, tako delati res ni prijetno, a drugega jim ne preostane. Je vroče, neprijetno, še zlasti, če morajo streči po soncu. Finkovi so kupili pralne maske s certifikatom, ki so bombažne in vseeno bolj prijazne.

Kako so se v času samoizolacije znašli z razvozom hrane podjetnikom in posameznikom po Novem mestu in okolici ter kako sta v času prenove Situle, ki sta jo prevzela, našla tržno nišo v priložnostni poletni restavraciji na Glavnem trgu, si preberite v novi številki Dolenjskega lista.

Za frizerja čakati tudi tri tedne

Frizer Simon Potokar pred svojim salonom.

V frizerskem salonu brez maske ne gre - velja tako za frizerja kot stranko.

Odprtja salona pa je komaj čakal tudi Simon Potokar iz Frizerskega studia Trim, ki deluje na Glavnem trgu v Novem mestu. Pa ne le on, tudi stranke, med katerimi je seveda mnogo stalnih.

»Ko so ljudje izvedeli iz medijev, da se bodo frizerski saloni odprli najbrž 4. maja, je bil naval. Telefoni so zvonili in prve tri tedne imamo zasedene z naročili. Očitno so mnogi res najbolj čakali na urejeno pričesko,« pove Simon. Trije zaposleni imajo polne roke dela, kar jih seveda veseli.

Med zaprtjem ni bilo lahko, pove Simon. Dohodkov ni bilo, stroški pa vseeno: najemnina in vse ostalo. Delavci so bili na čakanju. Kako so se v njihovem frizerskem salonu pripravili na potrebne spremembe zaradi varnosti, pa si preberite več v novem Dolenjskem listu.

Besedilo in fotografije: L. Markelj

Galerija