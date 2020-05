Ohranjajo spomin na zavezniške letalce

17.5.2020 | 14:30

Spominska plošča na Gornjem Suhorju pri Vinici, posvečena zavezniškim letalcem (Foto: Alojz Puhek in Tomislav Urh)

Gornji Suhor - Krajani Gornjega Suhorja pri Vinici, ki skrbijo za spominsko ploščo, posvečeno članom posadke strmoglavljenega zavezniškega bombnika B 24 Liberator VI, so pred dnevi obudili spomin na dogodek s konca druge svetovne vojne. Tako so se poklonili petim letalcem, ki so 31. marca leta 1945, na velikonočno soboto, izgubili življenja, in na štiri preživele, navaja sporočilo na spletni strani občine Črnomelj.

Spominsko obeležje na Gornjem Suhorju pri Vinici sta odkrila leta 2018 predsednik Borut Pahor in veleposlanica Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Sophie Honey.

Predsednik Borut Pahor in Njegova kraljeva visokost princ Edward, grof Wesseški, sta ob lanskem uradnem obisku britanskega princa v Sloveniji razglasila dan slovensko-britanskega prijateljstva in pri tem izrazila želja, z željo, da bi ta dan postal tradicionalen, so še zapisali na spletni strani občine Črnomelj.

M. L., foto: Alojz Puhek in Tomislav Urh