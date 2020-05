Ena okužba, ena smrt

17.5.2020 | 12:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

V Sloveniji so včeraj ob 511 testih na novi koronavirus potrdili eno novo okužbo, ena oseba s covidom-19 pa je umrla, so sporočili z vlade.

Skupno so doslej opravili 69.363 testiranj in potrdili 1466 okužb, zaradi covida-19 pa so doslej umrle 104 osebe. V bolnišnici je bilo v soboto 26 bolnikov s to boleznijo, med njimi pet na intenzivni negi.

Število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 se je v soboto v primerjavi z dnevom prej zmanjšalo za enega, prav tako se je za eno zmanjšalo število oseb na intenzivni negi zaradi te bolezni.

L. M.