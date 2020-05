Okvara turbine avta, nato požar

17.5.2020 | 19:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes opoldne ob 12.07 je na avtocesti Obrežje—Ljubljana pri kraju Medvedjek v občini Trebnje prišlo do okvare turbine in požara na osebnem vozilu. Požar je pred prihodom gasilcev PGD Trebnje pogasil voznik. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo pregledali s termo kamero in razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom. Delavci DARSA so postavili prometno signalizacijo.

L. M.