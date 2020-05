Gorela bala sena

18.5.2020 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Davi ob 2.11 je ob Ljubljanski cesti v Šmarju Sap - občina Grosuplje, ob železniški progi v bližini bencinskega servisa, gorela bala sena. Požar se je razširil na travo. Gasilci PGD Šmarje Sap so požar pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 12:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UČAKOVCI na izvodu Učakovci Alkalex.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD RATEŽ;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP KIJ, TP Lutrško selo.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 6:30 do 7:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SPAR TREBNJE. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Mali Podlog med 8. in 13.uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Razbor izvod Razbor med 8. in 12. uro.

M. K.