Vrtci in šole danes odpirajo vrata

Izobraževanje daljavo zaradi epidemije covida-19 se zaključuje za učence prvih treh razredov in dijake zaključnih letnikov srednjih šol, ki se danes vračajo v učilnice. Vrata odpirajo tudi vrtci, kamor se bo po napovedih vrnila približno polovica malčkov, ter fakultete in dijaški domovi. Ob tem bo treba upoštevati zaščitne in higienske ukrepe.

Nadaljujejo se tudi izobraževalni programi za odrasle, vrata pa med drugimi odpirajo zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, višje strokovne šole ter glasbene šole. Te obiskuje kar 26 tisoč učencev.

Pouk v osnovnih šolah se danes začenja za 64.497 učencev prve triade oziroma 34,4 odstotka vseh šolajočih. Ker je osnovna šola obvezna, se morajo v šolo vrniti vsi otroci, z izjemo tistih, ki sodijo v rizične skupine. Slednji bodo imeli še naprej pouk na daljavo, za njihove starše pa iz tega izhaja pravica, da glede izostanka v službi koristijo razpoložljive možnosti iz delovne zakonodaje.

Smernice za preprečevanje širjenja okužbe je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, v javnosti pa so sprožila nemalo negodovanja in opozoril o njihovi neizvedljivosti. Kljub temu ravnatelji zagotavljajo, da bodo skušali upoštevati vsa.

Med drugim bo v šolah pouk za vsako skupino potekal le v eni učilnici, kjer bodo učenci pojedli tudi malico. Učne skupine bodo manjše, zaposleni bodo morali nositi maske, prostore bodo morali redno prezračevati. Skupine bodo manjše tudi v vrtcih, kjer je priporočeno, da se čim več dejavnosti izvaja na prostem. Poleg tega za zdaj odsvetujejo uporabo zunanjih igral, otroci si ne bodo delili igrač, prav tako ne bodo uporabljali igrač, ki se jih ne da očistiti.

Zbiranje do 50 ljudi dovoljeno

Na javnih krajih je od danes dovoljeno zbiranje do 50 ljudi, če je med njimi mogoče zagotoviti ustrezno razdaljo v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pod temi pogoji so tako dovoljene organizirane prireditve, še vedno pa so prepovedani koncerti in zbiranja, na katerih ni mogoče držati razdalje.

Kot so sporočili po petkovi seji vlade, mora organizator pri organiziranem zbiranju ljudi, kot so javne prireditve, zagotoviti, da bodo ljudje spoštovali ukrepe NIJZ. Še vedno pa so začasno prepovedana zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih, pri katerih ni mogoče preprečiti minimalnih stikov med ljudmi ter zagotoviti izvajanja ukrepov.

Pri tem so na vladi izpostavili, da so še vedno prepovedana zbiranja ljudi, "na katerih se predvaja živa ali mehanska glasba za ples, pri katerih ljudje aktivno sodelujejo in zaradi narave zbiranja ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje med ljudmi, na primer veselice, koncerti, na katerih ljudje aktivno sodelujejo s plesom". Gre za diskoteke, nočne klube…

Z odlokom o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti ostaja prepovedana tudi prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih.

Strokovno utemeljenost ukrepov bo vlada ugotavljala vsakih sedem dni, kot ji je to naložilo ustavno sodišče. Nadzor nad izvajanjem tega odloka je v pristojnosti inšpekcijskih služb in policije.

Dovoljeni treningi in tekme za vse športnike

Ob upoštevanju zdravstvenih navodil so od danes dovoljeni treningi in tekme vsem športnikom po zakonu o športu, in to na ali v vseh športnih objektih ter površinah za šport v naravi. Izvedba športnih tekmovanj je dovoljena do vključno državne ravni v športnih panogah in v uradnih tekmovalnih sistemih brez gledalcev.

Od 18. maja so dovoljeni tudi kontakti med športnimi treningi več kot dveh oseb, torej tudi trenerjev, kar doslej ni bilo dovoljeno. Ta ukrep omogoča športnikom bolj celovite in varnejše treninge.

Dovoljena bo, poleg vrhunskega športa, tudi rekreacija, šport študentov, invalidov in starejših ter prostočasna športna vzgoja otrok in mladine. Slednje je pomembno tudi zaradi varstva otrok med počitnicami.

Nogometna zveza Slovenije (NZS) pa bo lahko tako tekmovanje v prvi ligi, ki je bilo zaradi epidemije novega koronavirusa prekinjeno marca, nadaljevala v začetku junija.

V četrtek zvečer je vlada preklicala epidemijo covida-19, ki je bila razglašena 12. marca. V veljavi pa ostajajo vsi zaščitni ukrepi za preprečitev širjenja virusa, ki niso bili preklicani.

Zdravstvena stroka zato prebivalce poziva k upoštevanju priporočil za socialno distanco, uporabo mask in higieno kašlja. Pri treningih in tekmovanjih je treba upoštevati še navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za posamezne športe.

