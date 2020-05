Na dolenjski avtocesti nesreča s smrtnim izidom - vozniki, strpno!

18.5.2020 | 07:40

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes nekaj po 4. uri zjutraj se je na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili.

Po do sedaj zbranih obvestilih je do nesreče prišlo, ker je 70-letni voznik vozil po levem prometnem pasu v nasprotni smeri na avtocesti iz smeri Rudnika proti Grosuplju. Na viaduktu Reber je čelno trčil v vozilo, ki ga je nasproti pravilno pripeljal 48 letni voznik. 70-letni voznik je na kraju nesreče umrl, udeleženi voznik pa je bil huje telesno poškodovan. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v KC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. O ugotovitvah prometne nesreče bo obveščeno pristojno tožilstvo.

Avtocesta je zaradi ogleda kraja in odpravljanja posledic nesreče v smeri Ljubljane zaprta, obvoz je urejen. Vsa vozila so preusmerjena na cesto Šmarje Sap - Škofljica - avtocestni priključek Ljubljana jug. Nastal je daljši zastoj do priključka Grosuplje vzhod ter na cesti Cikava - Lavrica in Pijava Gorica - Lavrica. Vse voznike prosijo, da vozijo strpno, prilagodijo hitrost in upoštevajo prometno signalizacijo.

Komentarji (1) 1h nazaj Oceni miha V štirih urah niso mogli odstraniti posledice nesreče oz. razbitine??? ah ne vem no, kako sploh lahko vse skupaj sploh funkcionira...