Na mednarodni muzejski dan vstop brezplačen, pa tudi virtualni ogledi

18.5.2020 | 10:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL, foto: I. V.)

Posavje, Kočevje - Danes po vsem svetu praznujemo mednarodni muzejski dan.

Ta dan bodo mnogi slovenski muzeji v okviru projekta MMD 2020 obeležili predvsem virtualno ter z brezplačnim vstopom v muzej. Posvetili se bodo temi Muzeji in enakost: raznolikost in inkluzivnost, ki bo tudi rdeča nit naše predstavitve v okviru ICOM Slovenija.

Ker je poslanstvo muzejev tudi to, da se odzivajo na družbena dogajanja in da to poslanstvo slovenski muzeji tudi na inovativne načine uresničujejo, so letos poleg državnih povabili k sodelovanju tudi pooblaščene muzeje (pridružilo se je več kot 40 muzejev), da predstavijo svoje projekte in dobre prakse, ki se nanašajo na enakost, raznolikost in inkluzivnost ranljivih skupin.

Mednarodni muzejski dan 2020 želi s temo Muzeji in enakost: raznolikost in inkluzivnost na enem mestu obeležiti raznolikost perspektiv, ki sestavljajo skupnosti in osebje muzejev, in hkrati osvojiti orodja za prepoznavanje ter premagovanje pristranskosti v tem, kar muzeji prikazujejo, in v zgodbah, ki jih pripovedujejo.

V posavskih muzejskih enotah

V muzejskih enotah Kulturnega doma Krško: Grad Rajhenburg, Mestni muzej Krško in Galerija Krško bodo mednarodni muzejski dan obeležili od 12. ure do 18. ure s prostim vstopom.

V vseh enotah bodo na ogled vse stalne in začasne razstave.

Zaradi aktualnih razmer bodo letošnji Mednarodni muzejski dan slovenski muzeji obeležili tudi virtualno. V sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice in Galerijo Božidar Jakac Kostanjevica na Krki smo pripravili skupno spletno razstavo Trikrat tri ženske. Razstava bo od danes na ogled na spletnih straneh Posavskega muzeja Brežice, Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki in Mestnega muzeja Krško.

Virtualno knjižico plakatov ICOMA Slovenija, ki bo združevala prispele projekte slovenskih muzejev, ki se nanašajo na enakost, raznolikost in inkluzivnost ranljivih skupin, si bo od 18. maja prav tako moč ogledati na spletnih straneh Mestnega muzeja Krško in Gradu Rajhenburg.

V Kočevju brezplačni ogledi

V Pokrajinskem muzeju Kočevje ravno tako danes na stežaj odpirajo vrata in ponujajo brezplačne oglede razstav med 9. uro in 15. uro, v Likovni salon Kočevje pa ste prijazno vabljeni med 15. uro in 17. uro.

Vse publikacije Pokrajinskega muzeja Kočevje so na ta dan na voljo s 50 odstotnim popustom.

Pokrajinski muzej Kočevje. se bo predstavil tudi na virtualni razstavi slovenskih muzejev. Ta bo na ogled danes na spletni strani ICOM Slovenije (http://www.icom-slovenia.si/aktivnosti/mednarodni-muzejski-dan/) ter na povezavah: www.pmk-kocevje.si in na muzejski FB strani.

Mednarodni muzejski dan pa bodo obeležili tudi s podpisom memoranduma o sodelovanju za projekt ProteCHt2save.

L. M.