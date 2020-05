11-letnik z mopedom trčil v avto

18.5.2020 | 09:20

Policisti Policijske postaje Krško so bili včeraj okoli 18. ure obveščeni o prometni nesreči pri Senovem. Opravili so ogled in ugotovili, da je 11-letni otrok, ki je vozil moped, zaradi vožnje po sredini vozišča trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 67-letni voznik. Otroka, ki je po trčenju padel in se lažje poškodoval, so oskrbeli v brežiški bolnišnici.

Ukradli mobitele

V noči na 16. maj so na Rozmanovi ulici v Novem mestu neznanci vlomili v prodajalno in odtujili 17 mobilnih telefonov v vrednosti okoli 9 tisoč evrov. Okoliščine kaznivega dejanja kriminalisti in policisti še preiskujejo.

Odnesel orodje, žar...

V noči na 16. maj je v Trebnjem na območju, kjer imajo oškodovanci vrtove, nekdo vlomil v več pomožnih objektov in odtujil ročno orodje in žar.

Skozi okno po nakit

Med 13. in 16. majem je v Krškem nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi kletno okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je zlat nakit in lastnika oškodoval za dvesto evrov.

Vlomilca presenetil občan

16. maja v večernih urah sta na Seidlovi cesti v Novem mestu dva neznanca vlomila v skladišče podjetja in poskušala odtujiti več predmetov. Ko ju je ob odhodu presenetil občan, sta ukradene predmete odvrgla in peš pobegnila.

Vlomil v počitniško hišico

Med 16. in 17. majem je v Prečni pri Novem mestu nekdo vlomil v počitniško hišo. Odtujil ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Izsledili 13 Afganistancev

Med 15. in 18. majem so policisti PMP Obrežje pri opravljanju mejne kontrole v dveh tovornih vozil bolgarskih registrskih oznak in v tovornem vozilu srbskih registrskih oznak izsledili 13 državljanov Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli šest tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Starega trga ob Kolpi (PP Črnomelj) in Črneče vasi (PP Krško) izsledili in prijeli šest tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s štirimi državljani Maroka in dvema državljanoma Irana še niso zaključeni.

