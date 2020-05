Tudi novomeški vrtičkarji so se najbolj razveselili družbe vrstnikov

18.5.2020 | 13:40

Mnogi otroci so danes spet z veseljem odšli v vrtec. (Ilustrativna fotka, foto: L. M.)

Novo mesto - V vrtcih po Sloveniji je danes po skoraj točno dveh mesecih znova slišati otroški živžav. Otrok je sicer za zdaj manj kot sicer, v vrtcih pa se trudijo čim bolj upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja okužbe. Otroci, željni družbe, so vrnitve večinoma veseli.

Ob prihodu v vrtec je treba upoštevati poseben protokol. Otroke do garderob in učilnice pospremijo starši, ki si ob vhodu razkužijo roke, nositi pa morajo tudi zaščitno masko.

V novomeški otroški Vrtec Ciciban se je davi vrnilo približno 320 vrtičkarjev oz. nekaj manj kot polovica otrok. V 39 oddelkov tega vrtca s sedmimi enotami je v zadnjem šolskem letu vpisanih nekaj manj kot 700 otrok.

Ravnateljica vrtca Jožefa Zec je povedala, da so davi odprli vse enote in vse oddelke. Delovanje vrtca so časovno prilagodili potrebam staršem in uredili skladno z zahtevanimi zaščitnimi ukrepi. "Dali bomo vse od sebe, da bomo zadostili čim več pogojem," je dejala. Kot je dodala, so kadrovske težave rešili z dodatno zaposlitvijo študentov, ki bodo pomagali vzgojiteljicam.

Večjih prostorskih težav v Novem mestu nimajo, v svojih skupinah od osem do 10 otrok pa bodo vzgojiteljice poskrbele za nekoliko več higiene kot običajno. Prednost bodo dali bivanju na prostem in sprehodom, je še dejala Zečeva.

Po podatkih Mestne občine Novo mesto naj bi se v tamkajšnje otroške vrtce danes vrnilo približno tisoč otrok. Odprti so vsi vrtci, na delo pa se vrača večina vzgojiteljic. Izjema so strokovni delavci, ki bodo ostali doma zaradi varstva lastnih otrok.

L. M.