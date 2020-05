V nedeljo nobenega okužbe, nobene smrti

18.5.2020 | 11:40

Še vedno je treba upoštevati navodila za higieno rok, kašlja... (Foto: arhiv Dl)

V Sloveniji so v nedeljo opravili 479 testov na okužbo z novim koronavirusom, potrdili niso nobene, skupaj je tako okuženih 1466 ljudi. Prav tako v nedeljo ni umrl noben bolnik s covidom-19, doslej so v Sloveniji umrli 104. V bolnišnicah so v nedeljo zdravili 25 bolnikov s covidom-19, pet jih je potrebovalo intenzivno terapijo, je objavila vlada.

V Sloveniji so doslej opravili 69.842 testov. Med 1466 pozitivnimi je 647 moških in 819 žensk.

L. M.

