Na Ljubljanski borzi v ospredju Krka

18.5.2020 | 19:30

Ilustrativna slika. (Foto: L. M.)

Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 1,75 milijona evrov prometa. Največ oz. 1,2 milijona evrov ga je odpadlo na delnice Krke. Tečaj je zrasel za pol odstotka in se oblikoval pri 77,40 evra. Prav toliko je pridobil tudi indeks SBI TOP in se ustavil pri 819,44 točke.

Prometnejše so bile še delnice Petrola, katerih tečaj je obstal na izhodišču pri 308 evrih.

Pol odstotka so danes pridobile delnice Luke Koper, ki so sedaj vredne 19,10 evra. Več kot 2,7 odstotka so zrasle delnice NLB in šle na 37,50 evra, podražile pa so se še delnice Zavarovalnice Triglav in Save Re.

Navzdol so se obrnile delnice Telekoma Slovenije. Izgubile so 0,44 odstotka in se oblikovale pri 45,60 evra.

L. M.