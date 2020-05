Delavnica pogorela, izteklo 2.800 litrov goriva

19.5.2020 | 07:00

Sinoči ob 21.29 uri je v naselju Bojsno, občina Brežice, zagorela delavnica velikosti 10x7 metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Globoko, Župelevec, Kapele, Pišece in Dečno selo. Opravili so pregled celotnega objekta s termovizijsko kamero. Požar je uničil vso opremo in traktor v objektu ter poškodoval ostrešje. Iz plastične cisterne je v jašek izteklo 2.800 litrov pogonskega goriva. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, preprečili iztek goriva iz traktorja, preprečili iztek goriva in požarne vode v naravno okolje, podprli armirano ploščo in prečrpali gorivo v nadomestne posode. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Globoko in Župelevec.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 12. uro na območju TP Stolovnik izvod Tovornik in Stolovnik Ribnik; na področju nadzorništva Sevnica med 8.15 in 14.15 uro na območju TP Završe izvod Hribšek, Završe; na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli med 9. in 11. uro na območju TP Janeževe gorice izvod Keltis in na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 11. uro na območju TP Oštrc izvod Oštrc.

M. K.