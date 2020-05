Spet imajo zbirni center

19.5.2020 | 09:10

V Soteski so v soboto odprli zbirno-reciklažni center. (Foto: R. N.)

Soteska - Občina Dolenjske Toplice je poleg osrednje čistilne naprave pred šestimi leti odprla zbirno-reciklažni center. Ob prenovi čistilne naprave so občani septembra 2018 ostali brez možnosti odlaganja kosovnih odpadkov, kar so nekateri zelo pogrešali. Župan Franc Vovk je na decembrski seji svetnikom dejal, da so končno našli novo lokacijo in v soboto je svoja vrata res odprl zbirni center v Soteski.

Zbirni center so uredili za žago pod pokritim objektom, ki se je uporabljal kot deponija peska in soli. Že dolgo ga nihče ni uporabljal, zato se je občina z lastnikom, to je Gozdno gospodarstvo Novo mesto, dogovorila, da ga vzame v najem. Kot pravi Vovk, so bila potrebna nekatera vzdrževalna dela, med drugim so namestili tudi nova vrata, ki preprečujejo vstop nepovabljenim. Vse skupaj jih je stalo okoli sedem tisoč evrov. »Zbirno-reciklažni center je vsekakor izredno pomembna dejavnost, ko gre za spoštovanje in varovanje okolja. Tudi pri nas se spopadamo s povečanimi količinami odpadkov, zato vsako leto dodajamo dodatne posode na ekološke otoke. Velikokrat tudi to ne zadošča. Ko nismo imeli zbirnega centra, je marsikdo tudi kosovne odpadke odlagal na neprimerne lokacije. Sicer ne toliko v naravo, a odslužena kopalniška oprema ali iztrošene pnevmatike tudi na ekološke otoke ne sodijo,« pravi župan.

Možnost umestitve zbirno-reciklažnega centra so preverjali še na dveh lokacijah, a ta v Soteski se je izmed vseh na koncu izkazala za najprimernejšo. Odmaknjena je namreč od naselij, a vendar dostopna, hkrati pa ponuja enostavno rešitev za zaščito pred morebitnim vandalizmom.

Na zbirni center lahko odpadke pripeljejo vsi občani, pa tudi lastniki zidanic, počitniških hiš ali drugih nepremičnin v občini. Podjetja in samostojni podjetniki bodo morali tudi v prihodnje svoje odpadke iz dejavnosti voziti na odlagališče Leskovec. Kot velja v vseh tovrstnih centrih, bodo morali uporabniki odpadke sami zložiti v zabojnike, javni delavci bodo tam le za morebitno pomoč in usmeritev. Če kdo od občanov nima prevoza, doma pa se mu je v teh dveh letih nabrala odvečna krama za odvoz, naj to sporoči na občino in bodo uredili. Župan ob tem prosi občane, naj te pomoči ne zlorabijo, naj gre res tistim, ki jo potrebujejo.

Poleg običajnih frakcij, ki se prepuščajo v sistemu zbiralnic, lahko občani oddajo tudi kosovne odpadke iz gospodinjstev, večje sestavljene elemente (regali, razne sestavljene konstrukcije itd.), gradbene odpadke, odpadke iz vrtov (razne obreznine grmovnic in drevja, listja, mahu itd.) ter preostale odpadke, kot so deli raznih strojev in naprav, izrabljena elektro- in elektronska oprema. Ne bodo pa prevzemali nevarnih odpadkov, ker za to ni urejenega skladiščnega prostora. Tovrstne odpadke lahko občani oddajo enkrat letno v zbiralni akciji na terenu ali pa jih dostavijo v zbirni center Komunale v Novem mestu.

R. N.